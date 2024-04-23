23 апреля 2024

Выплаты после паводка не смогли получить 90% курганцев, подавших заявки

© Служба новостей «URA.RU»
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Подтопление в селе Кетово и окрестностях. Курганская область, эвакуация, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие
После паводка выплаты получили около 1,5 тыс. курганцев Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области около 1500 жителей, пострадавших от паводка, получили выплаты властей. Это всего 10% от общего числа поступивших заявок, сообщил министр МЧС Александр Куренков.

«Финансовую помощь получили около 1,5 тысячи человек», — рассказал министр на совещании по последствиям паводка у президента РФ Владимира Путина. Выплаты после паводка не смогли получить 90% курганцев, подавших заявки. По данным министра, от граждан поступило более 15 тысяч заявок.

В ходе совещания обсуждалась разница между количеством поданных заявок и удовлетворенных заявлений. Министры объяснили Путину, что заявления подают жители, в том числе, не проживающие в местах паводка. Таким людям не полагается выплата. Президент поручил фильтровать поступающие заявки для выдачи материальной помощи.

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В Курганской области около 1500 жителей, пострадавших от паводка, получили выплаты властей. Это всего 10% от общего числа поступивших заявок, сообщил министр МЧС Александр Куренков. «Финансовую помощь получили около 1,5 тысячи человек», — рассказал министр на совещании по последствиям паводка у президента РФ Владимира Путина. Выплаты после паводка не смогли получить 90% курганцев, подавших заявки. По данным министра, от граждан поступило более 15 тысяч заявок. В ходе совещания обсуждалась разница между количеством поданных заявок и удовлетворенных заявлений. Министры объяснили Путину, что заявления подают жители, в том числе, не проживающие в местах паводка. Таким людям не полагается выплата. Президент поручил фильтровать поступающие заявки для выдачи материальной помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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