В Курганской области около 1500 жителей, пострадавших от паводка, получили выплаты властей. Это всего 10% от общего числа поступивших заявок, сообщил министр МЧС Александр Куренков.
«Финансовую помощь получили около 1,5 тысячи человек», — рассказал министр на совещании по последствиям паводка у президента РФ Владимира Путина. Выплаты после паводка не смогли получить 90% курганцев, подавших заявки. По данным министра, от граждан поступило более 15 тысяч заявок.
В ходе совещания обсуждалась разница между количеством поданных заявок и удовлетворенных заявлений. Министры объяснили Путину, что заявления подают жители, в том числе, не проживающие в местах паводка. Таким людям не полагается выплата. Президент поручил фильтровать поступающие заявки для выдачи материальной помощи.
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В Курганской области около 1500 жителей, пострадавших от паводка, получили выплаты властей. Это всего 10% от общего числа поступивших заявок, сообщил министр МЧС Александр Куренков. «Финансовую помощь получили около 1,5 тысячи человек», — рассказал министр на совещании по последствиям паводка у президента РФ Владимира Путина. Выплаты после паводка не смогли получить 90% курганцев, подавших заявки. По данным министра, от граждан поступило более 15 тысяч заявок. В ходе совещания обсуждалась разница между количеством поданных заявок и удовлетворенных заявлений. Министры объяснили Путину, что заявления подают жители, в том числе, не проживающие в местах паводка. Таким людям не полагается выплата. Президент поручил фильтровать поступающие заявки для выдачи материальной помощи.