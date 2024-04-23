Выплаты после паводка не смогли получить 90% курганцев, подавших заявки

24 апреля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

После паводка выплаты получили около 1,5 тыс. курганцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области около 1500 жителей, пострадавших от паводка, получили выплаты властей. Это всего 10% от общего числа поступивших заявок, сообщил министр МЧС Александр Куренков. «Финансовую помощь получили около 1,5 тысячи человек», — рассказал министр на совещании по последствиям паводка у президента РФ Владимира Путина. Выплаты после паводка не смогли получить 90% курганцев, подавших заявки. По данным министра, от граждан поступило более 15 тысяч заявок. В ходе совещания обсуждалась разница между количеством поданных заявок и удовлетворенных заявлений. Министры объяснили Путину, что заявления подают жители, в том числе, не проживающие в местах паводка. Таким людям не полагается выплата. Президент поручил фильтровать поступающие заявки для выдачи материальной помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области около 1500 жителей, пострадавших от паводка, получили выплаты властей. Это всего 10% от общего числа поступивших заявок, сообщил министр МЧС Александр Куренков. «Финансовую помощь получили около 1,5 тысячи человек», — рассказал министр на совещании по последствиям паводка у президента РФ Владимира Путина. Выплаты после паводка не смогли получить 90% курганцев, подавших заявки. По данным министра, от граждан поступило более 15 тысяч заявок. В ходе совещания обсуждалась разница между количеством поданных заявок и удовлетворенных заявлений. Министры объяснили Путину, что заявления подают жители, в том числе, не проживающие в местах паводка. Таким людям не полагается выплата. Президент поручил фильтровать поступающие заявки для выдачи материальной помощи.