Путин упрекнул Шумкова в преждевременном расхваливании заслуг начальников. Видео

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Путину не понравилось, что Шумков хвалил начальников раньше времени Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Президент Владимир Путин упрекнул губернатора Курганской области Вадима Шумкова в расхваливании заслуг начальников. Глава государства в ходе совещания отметил, что сначала необходимо справиться с паводком, а уже потом думать о награждении. Трансляция совещания велась одним из федеральных каналов.

«Вадим Михайлович, вы человек опытный. Всех начальников упомянули. Всех наградим, всех отметим. Но сначала нужно работу сделать до конца. Все должны работать, а потом уже будем коврижки распределять», — сказал Путин.

Ранее URA.RU писало, что министр МЧС Александр Куренков доложил Путину о том, выплаты после паводка в Курганской области получили всего 10% от общего числа поступивших заявок. Финансовую помощь получили около 1,5 тысячи человек, заявил министр на совещании по последствиям паводка.

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Президент Владимир Путин упрекнул губернатора Курганской области Вадима Шумкова в расхваливании заслуг начальников. Глава государства в ходе совещания отметил, что сначала необходимо справиться с паводком, а уже потом думать о награждении. Трансляция совещания велась одним из федеральных каналов. «Вадим Михайлович, вы человек опытный. Всех начальников упомянули. Всех наградим, всех отметим. Но сначала нужно работу сделать до конца. Все должны работать, а потом уже будем коврижки распределять», — сказал Путин. Ранее URA.RU писало, что министр МЧС Александр Куренков доложил Путину о том, выплаты после паводка в Курганской области получили всего 10% от общего числа поступивших заявок. Финансовую помощь получили около 1,5 тысячи человек, заявил министр на совещании по последствиям паводка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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