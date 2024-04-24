Путин упрекнул Шумкова в преждевременном расхваливании заслуг начальников. Видео

24 апреля 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Путину не понравилось, что Шумков хвалил начальников раньше времени Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Президент Владимир Путин упрекнул губернатора Курганской области Вадима Шумкова в расхваливании заслуг начальников. Глава государства в ходе совещания отметил, что сначала необходимо справиться с паводком, а уже потом думать о награждении. Трансляция совещания велась одним из федеральных каналов. «Вадим Михайлович, вы человек опытный. Всех начальников упомянули. Всех наградим, всех отметим. Но сначала нужно работу сделать до конца. Все должны работать, а потом уже будем коврижки распределять», — сказал Путин. Ранее URA.RU писало, что министр МЧС Александр Куренков доложил Путину о том, выплаты после паводка в Курганской области получили всего 10% от общего числа поступивших заявок. Финансовую помощь получили около 1,5 тысячи человек, заявил министр на совещании по последствиям паводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин упрекнул губернатора Курганской области Вадима Шумкова в расхваливании заслуг начальников. Глава государства в ходе совещания отметил, что сначала необходимо справиться с паводком, а уже потом думать о награждении. Трансляция совещания велась одним из федеральных каналов. «Вадим Михайлович, вы человек опытный. Всех начальников упомянули. Всех наградим, всех отметим. Но сначала нужно работу сделать до конца. Все должны работать, а потом уже будем коврижки распределять», — сказал Путин. Ранее URA.RU писало, что министр МЧС Александр Куренков доложил Путину о том, выплаты после паводка в Курганской области получили всего 10% от общего числа поступивших заявок. Финансовую помощь получили около 1,5 тысячи человек, заявил министр на совещании по последствиям паводка.