Путин поручил организовать отдых детей из пострадавших от паводков регионов

24 апреля 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Пострадавшим от паводков нужно организовать отдых и предоставить помощь, заявил Владимир Путин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Требуется организовать отдых и предоставить всю необходимую помощь семьям участников СВО и многодетным семьям, пострадавшим от наводнений. Об этом на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков заявил президент России Владимир Путин. «Еще один вопрос не прозвучал, он не отрегулирован в законе. Безусловно, когда речь идет о семьях наших ребят, которые участвуют в СВО, следует обратить внимание также на многодетные семьи. Сейчас наступила весна, время праздников, и там, где люди хотят, нужно организовать отдых для них», — заявил Путин. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24». Глава государства добавил, что в подобных ситуациях государство всегда поступает подобным образом и нынешний случай не должен быть исключением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Требуется организовать отдых и предоставить всю необходимую помощь семьям участников СВО и многодетным семьям, пострадавшим от наводнений. Об этом на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков заявил президент России Владимир Путин. «Еще один вопрос не прозвучал, он не отрегулирован в законе. Безусловно, когда речь идет о семьях наших ребят, которые участвуют в СВО, следует обратить внимание также на многодетные семьи. Сейчас наступила весна, время праздников, и там, где люди хотят, нужно организовать отдых для них», — заявил Путин. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24». Глава государства добавил, что в подобных ситуациях государство всегда поступает подобным образом и нынешний случай не должен быть исключением.