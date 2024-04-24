Путин поручил организовать отдых детей из пострадавших от паводков регионов

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Пострадавшим от паводков нужно организовать отдых и предоставить помощь, заявил Владимир Путин Фото:

Требуется организовать отдых и предоставить всю необходимую помощь семьям участников СВО и многодетным семьям, пострадавшим от наводнений. Об этом на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков заявил президент России Владимир Путин.

«Еще один вопрос не прозвучал, он не отрегулирован в законе. Безусловно, когда речь идет о семьях наших ребят, которые участвуют в СВО, следует обратить внимание также на многодетные семьи. Сейчас наступила весна, время праздников, и там, где люди хотят, нужно организовать отдых для них», — заявил Путин. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24». Глава государства добавил, что в подобных ситуациях государство всегда поступает подобным образом и нынешний случай не должен быть исключением.

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Требуется организовать отдых и предоставить всю необходимую помощь семьям участников СВО и многодетным семьям, пострадавшим от наводнений. Об этом на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков заявил президент России Владимир Путин. «Еще один вопрос не прозвучал, он не отрегулирован в законе. Безусловно, когда речь идет о семьях наших ребят, которые участвуют в СВО, следует обратить внимание также на многодетные семьи. Сейчас наступила весна, время праздников, и там, где люди хотят, нужно организовать отдых для них», — заявил Путин. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24». Глава государства добавил, что в подобных ситуациях государство всегда поступает подобным образом и нынешний случай не должен быть исключением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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