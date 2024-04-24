Антон Лапенко сыграл в фильме главную роль Фото предоставлено телеканалом ТНТ

Актеры родом из Свердловской области Илья Варанкин (Первоуральск) и Илья Борисов (Полевской) присоединились к звездному составу в лице Антона Лапенко, Аглаи Тарасовой и Гоши Куценко. Вместе они снялись в семейной лирической комедии «Тополиный пух». Премьера намечена на 1 августа во всех кинотеатрах России, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ.

Картина состоит из трех новелл, которые расскажут историю жителей провинциального города, судьба сведет их вместе во время празднования Дня города и концерта группы «Иванушки International». «Главный герой фильма — одинокий неудачник Саша (Антон Лапенко), который работает охранником в обменнике. Жизнь его „не состоялась“, мечты не сбылись, семьи не получилось. Саша чувствует себя ненужным и несчастным, и, не имея возможности что-то изменить, морально сдается. Но и тут Саше не хватает духа самому довести дело до конца, он обращается за помощью к старому приятелю — мужу своей бывшей жены (Антон Васильев)», — анонсируют представители телеканала.

Вскоре Саша влюбляется в авантюристку (Аглая Тарасова) и сталкивается с киллером-пенсионером (Виталий Хаев). Героям предстоит пережить опасное приключение, выпутаться из него и научится видеть прекрасное вокруг.

«Это история о любви, о людях, о том, как резко и неожиданно может измениться жизнь. О том, что никогда не надо отчаиваться, надо продолжать жизнь, потому что ты не знаешь, в какую секунду все переменится в самую лучшую сторону. И когда ты будешь счастливым человеком, то подумаешь: как же я мог раньше быть в таком отчаянии и задумываться о каких-то ужасных вещах?» — рассказал Лапенко.

Илья Варанкин и Илья Борисов не первые актеры, которых приглашают для участия в проектах ТНТ. Ранее в одном из самых ожидаемых проектов 2024 года — сериале «Киберпапа» — вместе с Александром Робаком и Юлией Пересильд снялся актер из Новой Ляли Константин Третьяков.