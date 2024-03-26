Актер из Новой Ляли снялся в сериале вместе с Юлией Пересильд. Фото

26 марта 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Константин Третьяков учился в театральном институте в Екатеринбурге Фото предоставлено телеканом ТНТ В одном из самых ожидаемых проектов 2024 года — сериале «Киберпапа» — вместе с Александром Робаком и Юлией Пересильд снялся актер из Новой Ляли (Свердловская область). В картине Константин Третьяков исполняет роль директора ресторана, который пытается решить проблему потопа в заведении. Как признался актер, в будущем он мечтает работать на Свердловской киностудии. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала ТНТ. В центре сюжета «Киберпапы» — история профессионального сварщика Игната (Александр Робак), которого из-за нелепого случая увольняют с завода, а его жена Марина (Юлия Пересильд) теряет семейные сбережения в финансовой пирамиде. Тогда главному герою приходится искать иные пути заработка — его пасынок Саня (Тимофей Кочнев) предлагает Игнату участвовать в турнире по киберспорту с призом в два миллиона рублей. По ходу сериала главный герой не только пытается получить деньги, но и хочет наладить отношения с пасынком, изучить суть подростковой жизни. «Я считаю, что главный посыл сериала — понять, что интересует вашего ребенка, как донести свои знания и помочь ему. Мне это близко, у меня есть 11-летняя дочь. Я всегда стараюсь совместное времяпрепровождение сделать интересным и полезным. Мы много разговариваем, это важно, чтобы ребенок смог адаптироваться в мире, где огромное количество информации», — рассказал Третьяков. Актер также вспомнил о своем родном городе, который считает очень аутентичным местом. «Я люблю ездить в Новую Лялю летом и привожу свою дочь, как минимум, чтобы поесть любимую ягоду иргу. Именно там я могу замедлиться, провести время на природе в родных краях. Из родного города я переехал в Екатеринбург, где учился в государственном театральном институте. Я мечтаю поработать на Свердловской киностудии. Последние пять лет киностудия активно развивается и делает хорошие проекты», — поделился Константин. Премьера 17-серийного сериала на ТНТ состоится 8 апреля. Актер Александр Робак из Златоуста (Челябинская область) признался, что при создании фильма между участниками сложились теплые семейные отношения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одном из самых ожидаемых проектов 2024 года — сериале «Киберпапа» — вместе с Александром Робаком и Юлией Пересильд снялся актер из Новой Ляли (Свердловская область). В картине Константин Третьяков исполняет роль директора ресторана, который пытается решить проблему потопа в заведении. Как признался актер, в будущем он мечтает работать на Свердловской киностудии. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала ТНТ. В центре сюжета «Киберпапы» — история профессионального сварщика Игната (Александр Робак), которого из-за нелепого случая увольняют с завода, а его жена Марина (Юлия Пересильд) теряет семейные сбережения в финансовой пирамиде. Тогда главному герою приходится искать иные пути заработка — его пасынок Саня (Тимофей Кочнев) предлагает Игнату участвовать в турнире по киберспорту с призом в два миллиона рублей. По ходу сериала главный герой не только пытается получить деньги, но и хочет наладить отношения с пасынком, изучить суть подростковой жизни. «Я считаю, что главный посыл сериала — понять, что интересует вашего ребенка, как донести свои знания и помочь ему. Мне это близко, у меня есть 11-летняя дочь. Я всегда стараюсь совместное времяпрепровождение сделать интересным и полезным. Мы много разговариваем, это важно, чтобы ребенок смог адаптироваться в мире, где огромное количество информации», — рассказал Третьяков. Актер также вспомнил о своем родном городе, который считает очень аутентичным местом. «Я люблю ездить в Новую Лялю летом и привожу свою дочь, как минимум, чтобы поесть любимую ягоду иргу. Именно там я могу замедлиться, провести время на природе в родных краях. Из родного города я переехал в Екатеринбург, где учился в государственном театральном институте. Я мечтаю поработать на Свердловской киностудии. Последние пять лет киностудия активно развивается и делает хорошие проекты», — поделился Константин. Премьера 17-серийного сериала на ТНТ состоится 8 апреля. Актер Александр Робак из Златоуста (Челябинская область) признался, что при создании фильма между участниками сложились теплые семейные отношения.