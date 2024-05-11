Экономист Чирков: ипотечный рынок находится на пике процентных ставок

12 мая 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Несмотря на высокие проценты, ипотека пользуется спросом среди россиян, отметил Максим Чирков Фото: Размик Закарян © URA.RU В 2024 году в России ожидается снижение процентных ставок по ипотеке. Так как начало этому процессу положено. В частности, госбанки по некоторым кредитным продуктам, по депозитам начали снижение ставок, заявил в беседе с URA.RU доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «Мы сейчас находимся на пике процентных ставок. Ключевая ставка в 16% действует уже очень долго. И мне кажется, что в 2024 году мы будем наблюдать ее снижение. Возврат к нормальным, более низким процентным ставкам по ипотеке займет определенное время, но признаки начала этого процесса мы уже видим. Например, некоторые госбанки по некоторым кредитным продуктам, по депозитам уже снижают ставки. Это показывает, что есть ожидания со стороны лидирующих банков. Рынок ипотеки, недвижимости будет развиваться по мере снижения ставок», — объяснил Максим Чирков. Новость по теме Как увеличить шансы на получение ипотеки в 2024 году Собеседник агентства отметил, что по рыночным условиям, предлагаемым банками, в РФ покупается мало жилья. «Даже при таких достаточно высоких ставках ипотека развивается и пользуется спросом. Это связано с тем, что в России по рыночным ставкам берется не так много жилья. В основном оно приобретается по льготным, которые субсидирует государство. И они гораздо ниже, чем ключевые ставки. Ситуацию с ипотечным рынком я бы оценил как нормальную и вполне даже позитивную», — подчеркнул Чирков. Ранее в министерстве финансов РФ заявили о продлении программы «Семейная ипотека» до 2030 года. Базовые параметры будут сохранены, а для семей с детьми до шести лет будет действовать ставка в 6%. Также о продлении льготной ипотеки сообщал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По его словам, многодетные семьи должны стать фундаментальной нормой для страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году в России ожидается снижение процентных ставок по ипотеке. Так как начало этому процессу положено. В частности, госбанки по некоторым кредитным продуктам, по депозитам начали снижение ставок, заявил в беседе с URA.RU доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «Мы сейчас находимся на пике процентных ставок. Ключевая ставка в 16% действует уже очень долго. И мне кажется, что в 2024 году мы будем наблюдать ее снижение. Возврат к нормальным, более низким процентным ставкам по ипотеке займет определенное время, но признаки начала этого процесса мы уже видим. Например, некоторые госбанки по некоторым кредитным продуктам, по депозитам уже снижают ставки. Это показывает, что есть ожидания со стороны лидирующих банков. Рынок ипотеки, недвижимости будет развиваться по мере снижения ставок», — объяснил Максим Чирков. Собеседник агентства отметил, что по рыночным условиям, предлагаемым банками, в РФ покупается мало жилья. «Даже при таких достаточно высоких ставках ипотека развивается и пользуется спросом. Это связано с тем, что в России по рыночным ставкам берется не так много жилья. В основном оно приобретается по льготным, которые субсидирует государство. И они гораздо ниже, чем ключевые ставки. Ситуацию с ипотечным рынком я бы оценил как нормальную и вполне даже позитивную», — подчеркнул Чирков. Ранее в министерстве финансов РФ заявили о продлении программы «Семейная ипотека» до 2030 года. Базовые параметры будут сохранены, а для семей с детьми до шести лет будет действовать ставка в 6%. Также о продлении льготной ипотеки сообщал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По его словам, многодетные семьи должны стать фундаментальной нормой для страны.