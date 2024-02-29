Путин продлил семейную ипотеку под 6% до 2030 года

29 февраля 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Семьи смогут получить льготную ипотеку под 6% годовых до 2030 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на срок до 2030 года для семей будет доступна льготная ипотека под 6% годовых. Об этом глава страны заявил во время своего послания к Федеральному собранию. «Льготная ипотека под 6% будет доступна семьям до 2030 года», — заявил Путин во время послания. Официальным сроком завершения семейной и льготной ипотеки является 1 июля 2024 года. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о продлении программы семейной ипотеки. Он добавил, что ипотека будет поддерживаться в новых регионах РФ и на Дальнем Востоке. Также поддержка окажется программе по выдаче кредита на покупку квартиры в Донбассе и Новороссии. Также и заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова заявила о продлении семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. По ее словам, эта программа стала очень востребована среди россиян. Кроме того, Путин объявил, что 2024 год посвящен семье. Поэтому правительство страны будет работать над повышением субсидий. Например, был увеличен материнский капитал. Позже стало известно, что такие банки, как «АкБарс», «Уралсиб» и «Московский Кредитный Банк» (МКБ) перестали выдавать семейную ипотеку. Аналитики объяснили это тем, что лимиты по кредитам оказались исчерпаны. По данным ДОМ.РФ, «АкБарс» исчерпал лимит на семейную ипотеку на 93,3%, а «Уралсиб» — на 79,6%. При этом в 2023 году семейная ипотека стала самой популярной программой ипотечного кредитования в стране. Общий объем выданных кредитов составил порядка 2,1 триллиона рублей. От общего числа льготных займов за год это составляет 46%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на срок до 2030 года для семей будет доступна льготная ипотека под 6% годовых. Об этом глава страны заявил во время своего послания к Федеральному собранию. «Льготная ипотека под 6% будет доступна семьям до 2030 года», — заявил Путин во время послания. Официальным сроком завершения семейной и льготной ипотеки является 1 июля 2024 года. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о продлении программы семейной ипотеки. Он добавил, что ипотека будет поддерживаться в новых регионах РФ и на Дальнем Востоке. Также поддержка окажется программе по выдаче кредита на покупку квартиры в Донбассе и Новороссии. Также и заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова заявила о продлении семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. По ее словам, эта программа стала очень востребована среди россиян. Кроме того, Путин объявил, что 2024 год посвящен семье. Поэтому правительство страны будет работать над повышением субсидий. Например, был увеличен материнский капитал. Позже стало известно, что такие банки, как «АкБарс», «Уралсиб» и «Московский Кредитный Банк» (МКБ) перестали выдавать семейную ипотеку. Аналитики объяснили это тем, что лимиты по кредитам оказались исчерпаны. По данным ДОМ.РФ, «АкБарс» исчерпал лимит на семейную ипотеку на 93,3%, а «Уралсиб» — на 79,6%. При этом в 2023 году семейная ипотека стала самой популярной программой ипотечного кредитования в стране. Общий объем выданных кредитов составил порядка 2,1 триллиона рублей. От общего числа льготных займов за год это составляет 46%.