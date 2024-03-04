«Семейную ипотеку» в России продлили на шесть лет

Программа «Семейная ипотека» продлена в России до 2030 года. Об этом заявили в Минфине РФ.
«По поручению президента России Владимира Путина, „Семейная ипотека“ будет продлена до 2030 года. Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. Базовые параметры программы будут сохранены», — сообщает Минфин в своем
Программа призвана повлиять на демографическую проблему в стране. Также она помогает купить жилье тем, кто в нем действительно нуждается. Помимо этого,» «Семейная ипотека» снизит нагрузку на ипотечный рынок, рассказали в Минфине.
Министр финансов Антон Силуанов отметил, что такая программа направлена на адресную поддержку многодетных семей. О планах продлить «Семейную ипотеку» ранее сообщал Владимир Путин в послании парламенту.
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