«Семейную ипотеку» в России продлили на шесть лет

04 марта 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

«Семейная ипотека» продлена до 2030 года, рассказали в Минфине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Программа «Семейная ипотека» продлена в России до 2030 года. Об этом заявили в Минфине РФ. «По поручению президента России Владимира Путина, „Семейная ипотека“ будет продлена до 2030 года. Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. Базовые параметры программы будут сохранены», — сообщает Минфин в своем telegram-канале . Программа призвана повлиять на демографическую проблему в стране. Также она помогает купить жилье тем, кто в нем действительно нуждается. Помимо этого,» «Семейная ипотека» снизит нагрузку на ипотечный рынок, рассказали в Минфине. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что такая программа направлена на адресную поддержку многодетных семей. О планах продлить «Семейную ипотеку» ранее сообщал Владимир Путин в послании парламенту.

Программа «Семейная ипотека» продлена в России до 2030 года. Об этом заявили в Минфине РФ. «По поручению президента России Владимира Путина, „Семейная ипотека“ будет продлена до 2030 года. Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. Базовые параметры программы будут сохранены», — сообщает Минфин в своем telegram-канале. Программа призвана повлиять на демографическую проблему в стране. Также она помогает купить жилье тем, кто в нем действительно нуждается. Помимо этого,» «Семейная ипотека» снизит нагрузку на ипотечный рынок, рассказали в Минфине. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что такая программа направлена на адресную поддержку многодетных семей. О планах продлить «Семейную ипотеку» ранее сообщал Владимир Путин в послании парламенту.