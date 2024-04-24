В Варшаве около 300 украинцев заблокировали паспортный сервис, требуя документы

Около 300 украинских мужчин призывного возраста заблокировали паспортный сервис госпредприятия «Документ» в Варшаве, требуя предоставления консульских услуг и выдачи загранпаспортов. Об этом сообщает издание «Страна».
«Все мужчины говорят, что готовы стоять, сколько потребуется, до выдачи паспортов», — сообщает украинское издание. Ранее стало известно о приостановке предоставления консульских услуг для мужчин призывного возраста, находящихся за рубежом.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что такое решение связано с тем, что военнообязанные скрываются за границей от мобилизации. Ранее в столице Польши произошла драка между двумя украинцами, ожидавшими в очереди для получения заграничных паспортов.
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