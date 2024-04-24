В Варшаве около 300 украинцев заблокировали паспортный сервис, требуя документы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, референдум, украина, паспорт украины, украинский паспорт, голосование, урна для голосования
Польша перестала выдавать украинцам паспорта Фото:

Около 300 украинских мужчин призывного возраста заблокировали паспортный сервис госпредприятия «Документ» в Варшаве, требуя предоставления консульских услуг и выдачи загранпаспортов. Об этом сообщает издание «Страна».

«Все мужчины говорят, что готовы стоять, сколько потребуется, до выдачи паспортов», — сообщает украинское издание. Ранее стало известно о приостановке предоставления консульских услуг для мужчин призывного возраста, находящихся за рубежом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что такое решение связано с тем, что военнообязанные скрываются за границей от мобилизации. Ранее в столице Польши произошла драка между двумя украинцами, ожидавшими в очереди для получения заграничных паспортов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около 300 украинских мужчин призывного возраста заблокировали паспортный сервис госпредприятия «Документ» в Варшаве, требуя предоставления консульских услуг и выдачи загранпаспортов. Об этом сообщает издание «Страна». «Все мужчины говорят, что готовы стоять, сколько потребуется, до выдачи паспортов», — сообщает украинское издание. Ранее стало известно о приостановке предоставления консульских услуг для мужчин призывного возраста, находящихся за рубежом. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что такое решение связано с тем, что военнообязанные скрываются за границей от мобилизации. Ранее в столице Польши произошла драка между двумя украинцами, ожидавшими в очереди для получения заграничных паспортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...