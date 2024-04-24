Шоумен Ярушин, рассказал, как губернатор Текслер собрал популярных челябинцев. Видео

Шоумен Ярушин: губернатор Текслер собрал челябинских звезд для развития региона

24 апреля 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Шоумен Ярушин рассказал, как Алексей Текслер замотивировал звезд развивать регион Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Актер и певец Стас Ярушин, рассказал о том, как губернатор Алексей Текслер собрал популярных челябинцев, которые добились успехов и предложил им вместе развивать регион. Историей 24 апреля шоумен поделился на «Российской креативной неделе» в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. «Алексей Леонидович Текслер однажды вернул всех, кто разъехался по другим городам и странам. Он собрал вместе челябинских звезд шоу-бизнеса, политиков, спортсменов, всех кто добился успехов и предложил вместе с ним развивать регион. И сегодня мы делаем все возможное, чтобы наш город процветал и развивался», — сообщает Стас Ярушин. Шоумен уточнил, что беседа с губернатором подарила звездам мотивацию и популярные личности Челябинска осознали свою нужность региону. На форуме Ярушин также выразил гордость хоккейному клубу «Трактор», амбассадором которого он является. Российская креативная неделя проходит в Челябинске 24 и 25 апреля. В первый день фестиваля выступил губернатор Алексей Текслер. На мероприятии он рассказал, они с супругой Ириной любят одеваться в местные бренды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер и певец Стас Ярушин, рассказал о том, как губернатор Алексей Текслер собрал популярных челябинцев, которые добились успехов и предложил им вместе развивать регион. Историей 24 апреля шоумен поделился на «Российской креативной неделе» в Челябинске, передает корреспондент URA.RU. «Алексей Леонидович Текслер однажды вернул всех, кто разъехался по другим городам и странам. Он собрал вместе челябинских звезд шоу-бизнеса, политиков, спортсменов, всех кто добился успехов и предложил вместе с ним развивать регион. И сегодня мы делаем все возможное, чтобы наш город процветал и развивался», — сообщает Стас Ярушин. Шоумен уточнил, что беседа с губернатором подарила звездам мотивацию и популярные личности Челябинска осознали свою нужность региону. На форуме Ярушин также выразил гордость хоккейному клубу «Трактор», амбассадором которого он является. Российская креативная неделя проходит в Челябинске 24 и 25 апреля. В первый день фестиваля выступил губернатор Алексей Текслер. На мероприятии он рассказал, они с супругой Ириной любят одеваться в местные бренды.