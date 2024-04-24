Актер и певец Стас Ярушин, рассказал о том, как губернатор Алексей Текслер собрал популярных челябинцев, которые добились успехов и предложил им вместе развивать регион. Историей 24 апреля шоумен поделился на «Российской креативной неделе» в Челябинске, передает корреспондент URA.RU.
«Алексей Леонидович Текслер однажды вернул всех, кто разъехался по другим городам и странам. Он собрал вместе челябинских звезд шоу-бизнеса, политиков, спортсменов, всех кто добился успехов и предложил вместе с ним развивать регион. И сегодня мы делаем все возможное, чтобы наш город процветал и развивался», — сообщает Стас Ярушин.
Шоумен уточнил, что беседа с губернатором подарила звездам мотивацию и популярные личности Челябинска осознали свою нужность региону. На форуме Ярушин также выразил гордость хоккейному клубу «Трактор», амбассадором которого он является.
Российская креативная неделя проходит в Челябинске 24 и 25 апреля. В первый день фестиваля выступил губернатор Алексей Текслер. На мероприятии он рассказал, они с супругой Ириной любят одеваться в местные бренды.
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