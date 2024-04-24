Губернатор Текслер и его супруга предпочитают челябинские бренды одежды. Видео

24 апреля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Текслеры предпочитают покупать челябинские бренды одежды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина предпочитают одеваться в челябинские бренды. Об этом глава региона рассказал в ходе дискуссии 24 апреля на форуме «Российская креативная неделя — Урал», передает корреспондент URA.RU. «У меня часы от завода «Молния» из Челябинска. Мне кажется, они очень стильные и, как другие бренды области, имеют большой потенциал. Моя супруга продвигает наши локальные бренды, и это очень правильно. Я иногда удивляюсь, спрашивая: «а что это такое?»», а она отвечает «это наши локальные бренды». Это все интересно и по-настоящему креативно», — заявил Текслер. Глава региона также подчеркнул, что одной из важных задач стало изменить восприятие Челябинской области в глазах местных жителей и россиян. Текслер отметил, что существующие стереотипы очевидны и их необходимо «разбить». Это также поможет в удержании и привлечении молодежи в Челябинске, считает он. На форуме губернатор анонсировал создание кинокомиссии, которая будет способствовать тому, чтобы в регионе производилась кинопродукция высокого уровня. Форум проходит в Челябинске 24 и 25 апреля. Текслер призвал челябинцев посетить мероприятие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина предпочитают одеваться в челябинские бренды. Об этом глава региона рассказал в ходе дискуссии 24 апреля на форуме «Российская креативная неделя — Урал», передает корреспондент URA.RU. «У меня часы от завода «Молния» из Челябинска. Мне кажется, они очень стильные и, как другие бренды области, имеют большой потенциал. Моя супруга продвигает наши локальные бренды, и это очень правильно. Я иногда удивляюсь, спрашивая: «а что это такое?»», а она отвечает «это наши локальные бренды». Это все интересно и по-настоящему креативно», — заявил Текслер. Глава региона также подчеркнул, что одной из важных задач стало изменить восприятие Челябинской области в глазах местных жителей и россиян. Текслер отметил, что существующие стереотипы очевидны и их необходимо «разбить». Это также поможет в удержании и привлечении молодежи в Челябинске, считает он. На форуме губернатор анонсировал создание кинокомиссии, которая будет способствовать тому, чтобы в регионе производилась кинопродукция высокого уровня. Форум проходит в Челябинске 24 и 25 апреля. Текслер призвал челябинцев посетить мероприятие.