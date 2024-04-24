Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина предпочитают одеваться в челябинские бренды. Об этом глава региона рассказал в ходе дискуссии 24 апреля на форуме «Российская креативная неделя — Урал», передает корреспондент URA.RU.
«У меня часы от завода «Молния» из Челябинска. Мне кажется, они очень стильные и, как другие бренды области, имеют большой потенциал. Моя супруга продвигает наши локальные бренды, и это очень правильно. Я иногда удивляюсь, спрашивая: «а что это такое?»», а она отвечает «это наши локальные бренды». Это все интересно и по-настоящему креативно», — заявил Текслер.
Глава региона также подчеркнул, что одной из важных задач стало изменить восприятие Челябинской области в глазах местных жителей и россиян. Текслер отметил, что существующие стереотипы очевидны и их необходимо «разбить». Это также поможет в удержании и привлечении молодежи в Челябинске, считает он.
На форуме губернатор анонсировал создание кинокомиссии, которая будет способствовать тому, чтобы в регионе производилась кинопродукция высокого уровня. Форум проходит в Челябинске 24 и 25 апреля. Текслер призвал челябинцев посетить мероприятие.
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