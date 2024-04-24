Уровень Тобола за день снизился на 12 сантиметров. Скрин

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Набережная Тобола, дамба в городе.Курган
В Кургане Тобол за день упал на 12 см Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Вода в Тоболе у Кургана за 12-часовой отрезок опустилась на 12 см. Уровень составил 935 см, сообщает геоинформационный портал Курганской области

«Уровень воды в реке Тобол у гидропоста в Кургане — 933 см», — информирует портал. За последние два часа вода снизилась на 2 см, начиная с 8:00 — на 12 см. Утром он составлял 945 см.

Как информировали в правительстве, вода уходит из Кургана в сторону Белозерского округа. С момента пика снижение составило уже 82 см. Об уровне воды в Тоболе и другой паводковой информации читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

Уровень Тобола опустился до 9 м 33 см
Уровень Тобола опустился до 9 м 33 см

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Вода в Тоболе у Кургана за 12-часовой отрезок опустилась на 12 см. Уровень составил 935 см, сообщает геоинформационный портал Курганской области «Уровень воды в реке Тобол у гидропоста в Кургане — 933 см», — информирует портал. За последние два часа вода снизилась на 2 см, начиная с 8:00 — на 12 см. Утром он составлял 945 см. Как информировали в правительстве, вода уходит из Кургана в сторону Белозерского округа. С момента пика снижение составило уже 82 см. Об уровне воды в Тоболе и другой паводковой информации читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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