В Кургане Тобол за день упал на 12 см
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Вода в Тоболе у Кургана за 12-часовой отрезок опустилась на 12 см. Уровень составил 935 см, сообщает геоинформационный портал Курганской области
«Уровень воды в реке Тобол у гидропоста в Кургане — 933 см», — информирует портал. За последние два часа вода снизилась на 2 см, начиная с 8:00 — на 12 см. Утром он составлял 945 см.
Как информировали в правительстве, вода уходит из Кургана в сторону Белозерского округа. С момента пика снижение составило уже 82 см. Об уровне воды в Тоболе и другой паводковой информации читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
Уровень Тобола опустился до 9 м 33 см
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