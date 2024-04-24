Уровень Тобола за день снизился на 12 сантиметров. Скрин

24 апреля 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

В Кургане Тобол за день упал на 12 см Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Вода в Тоболе у Кургана за 12-часовой отрезок опустилась на 12 см. Уровень составил 935 см, сообщает геоинформационный портал Курганской области «Уровень воды в реке Тобол у гидропоста в Кургане — 933 см», — информирует портал. За последние два часа вода снизилась на 2 см, начиная с 8:00 — на 12 см. Утром он составлял 945 см. Как информировали в правительстве, вода уходит из Кургана в сторону Белозерского округа. С момента пика снижение составило уже 82 см. Об уровне воды в Тоболе и другой паводковой информации читайте в онлайн-трансляции URA.RU. Уровень Тобола опустился до 9 м 33 см Геоинформационный портал Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вода в Тоболе у Кургана за 12-часовой отрезок опустилась на 12 см. Уровень составил 935 см, сообщает геоинформационный портал Курганской области «Уровень воды в реке Тобол у гидропоста в Кургане — 933 см», — информирует портал. За последние два часа вода снизилась на 2 см, начиная с 8:00 — на 12 см. Утром он составлял 945 см. Как информировали в правительстве, вода уходит из Кургана в сторону Белозерского округа. С момента пика снижение составило уже 82 см. Об уровне воды в Тоболе и другой паводковой информации читайте в онлайн-трансляции URA.RU.