Тюменскую трассу готовят к наступлению паводка

Из-за приближающегося паводка на трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск рядом с селом Абатское (Тюменская область) будет построена временная дамба. Об этом сообщает telegram-канал Уралуправтодора. Там добавили, что для ее возведения потребуется 40 тыс. м3 грунта.
«На наиболее опасном участке, подверженном весеннему паводку на автомобильной дороге Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск в районе с. Абатское с км 353 по км 363, определены наиболее опасные участки протяженностью 12,49 км, где в настоящее время эксплуатирующая подрядная организация АО „ТОДЭП“ выполняет работы по устройству временной дамбы из грунта (суглинка) высотой 1,8 м, шириной 2 м. В целях предотвращения размыва откосная часть возводимой дамбы будет защищена полиэтиленовой пленкой и мешками с песком. Потребный объем грунта ориентировочно составил 40 тыс. м3», — указано в сообщении Уралуправтодора.
Там добавили, что автодорога в районе дамбы будет сужена с девяти до семи метров с обеспечением двухполосного движения автомобилей. За состоянием временного противопаводкового сооружения будут следить в круглосуточном режиме.
Ранее агентство писало о том, что уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района превысил критическую отметку в 980 см. Из-за паводка в муниципалитете были эвакуированы жители пяти населенных пунктов.
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Из-за приближающегося паводка на трассе Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск рядом с селом Абатское (Тюменская область) будет построена временная дамба. Об этом сообщает telegram-канал Уралуправтодора. Там добавили, что для ее возведения потребуется 40 тыс. м3 грунта. «На наиболее опасном участке, подверженном весеннему паводку на автомобильной дороге Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск в районе с. Абатское с км 353 по км 363, определены наиболее опасные участки протяженностью 12,49 км, где в настоящее время эксплуатирующая подрядная организация АО „ТОДЭП“ выполняет работы по устройству временной дамбы из грунта (суглинка) высотой 1,8 м, шириной 2 м. В целях предотвращения размыва откосная часть возводимой дамбы будет защищена полиэтиленовой пленкой и мешками с песком. Потребный объем грунта ориентировочно составил 40 тыс. м3», — указано в сообщении Уралуправтодора. Там добавили, что автодорога в районе дамбы будет сужена с девяти до семи метров с обеспечением двухполосного движения автомобилей. За состоянием временного противопаводкового сооружения будут следить в круглосуточном режиме. Ранее агентство писало о том, что уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района превысил критическую отметку в 980 см. Из-за паводка в муниципалитете были эвакуированы жители пяти населенных пунктов.