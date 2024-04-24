Что происходит в Ревде, где вышедшая из берегов река грозит поселку потопом. Фото, видео

Жителям Ревды предлагают эвакуироваться в санаторий «Родничок» на случай потопа

24 апреля 2024 в 21:57 Размер текста - 17 +

Хуже всего ситуация на участке по адресу Коммуны, 4 — владельцу приходится выходить из дома в высоких сапогах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок в Свердловской области В поселке Барановка, который является частью Ревды, река Чусовая вышла из берегов и добралась до домов жителей улицы Коммуны. Чтобы избежать серьезных последствий наводнения, дорожники, ремонтирующие мост неподалеку, экстренно расширяют русло реки. Также на месте развернут штаб МЧС, который следит за подъемом воды и информирует жителей — в случае потопа можно эвакуироваться в санаторий «Родничок». Что происходит в Барановке, узнали корреспонденты URA.RU. На подъем уровня воды в Чусовой местные жители начали жаловаться днем 23 апреля. Сперва причиной потопа называли ремонт моста, во время которого якобы установили трубы меньшего, чем нужно диаметра. Затем появилась другая версия, впрочем, не исключающая первую — произошел резкий сброс воды на Волчихинском водохранилище. В итоге в зоне подтопления оказались восемь участков на улице Коммуны. К вечеру 24 апреля с большинства из них вода ушла, но на одном все еще остается — высотой по щиколотку Новость по теме В подтопленной Ревде ввели режим повышенной готовности «Возле речки жить и воды бояться? Надо быть готовым к потопу. У меня есть второй этаж, где можно ночевать», — поделился с URA.RU владелец одного из затопленных участков Альберт Некрасов. По его словам, даже если затопит огород, то всегда можно посадить новый. А его соседи рассказали, что поднявшаяся вода снесла маленький деревянный мостик — место, где местные стирали одежду и рыбачили. «Слышал по новостям, что маленько подтапливает. Но нас, к счастью, не трогает. Мы тут на пригорочке», — рассказал другой житель Коммуны. На последствия наводнения приезжают посмотреть с другого конца Ревды. Сделала так, например, семейная пара. «О происшествии мы узнали из московских новостей и специально приехали на машине, чтобы посмотреть, что происходит», — поделились собеседники. Неподалеку сотрудники МЧС провели селекторное совещание, на котором обсудили ситуацию с паводком в Ревде. Майор внутренней службы МЧС Евгений Кокарев рассказал URA.RU, что спасатели обошли подтопленные дворы и проинформировали жителей, что они могут эвакуироваться в санаторий «Родничок». «По оперативной информации в ночь на 24 апреля 2024 года в связи с увеличенным сбросом с Волчихинского водохранилища воды 35 кубометров в секунду было подтоплено восемь придомовых территорий по улице Коммуны в городе Ревда. На данный момент остается подтоплена одна придомовая территория — улица Коммуны 4а», — отчитался сотрудник МЧС. Дорожники, расширяющие русло реки, заявили корреспонденту, что работу планируют закончить к концу дня, но многое зависит от погоды, уровня воды и Волчихинского гидроузла. «Если они сбросят [воду] плавно, то все хорошо. Если сбросят резко, то вода опять поднимется — пояснил мужчина. — Работа идет в штатном режиме. Специалисты сказали, что паводок уйдет за десять дней». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Барановка, который является частью Ревды, река Чусовая вышла из берегов и добралась до домов жителей улицы Коммуны. Чтобы избежать серьезных последствий наводнения, дорожники, ремонтирующие мост неподалеку, экстренно расширяют русло реки. Также на месте развернут штаб МЧС, который следит за подъемом воды и информирует жителей — в случае потопа можно эвакуироваться в санаторий «Родничок». Что происходит в Барановке, узнали корреспонденты URA.RU. На подъем уровня воды в Чусовой местные жители начали жаловаться днем 23 апреля. Сперва причиной потопа называли ремонт моста, во время которого якобы установили трубы меньшего, чем нужно диаметра. Затем появилась другая версия, впрочем, не исключающая первую — произошел резкий сброс воды на Волчихинском водохранилище. В итоге в зоне подтопления оказались восемь участков на улице Коммуны. К вечеру 24 апреля с большинства из них вода ушла, но на одном все еще остается — высотой по щиколотку «Возле речки жить и воды бояться? Надо быть готовым к потопу. У меня есть второй этаж, где можно ночевать», — поделился с URA.RU владелец одного из затопленных участков Альберт Некрасов. По его словам, даже если затопит огород, то всегда можно посадить новый. А его соседи рассказали, что поднявшаяся вода снесла маленький деревянный мостик — место, где местные стирали одежду и рыбачили. «Слышал по новостям, что маленько подтапливает. Но нас, к счастью, не трогает. Мы тут на пригорочке», — рассказал другой житель Коммуны. На последствия наводнения приезжают посмотреть с другого конца Ревды. Сделала так, например, семейная пара. «О происшествии мы узнали из московских новостей и специально приехали на машине, чтобы посмотреть, что происходит», — поделились собеседники. Неподалеку сотрудники МЧС провели селекторное совещание, на котором обсудили ситуацию с паводком в Ревде. Майор внутренней службы МЧС Евгений Кокарев рассказал URA.RU, что спасатели обошли подтопленные дворы и проинформировали жителей, что они могут эвакуироваться в санаторий «Родничок». «По оперативной информации в ночь на 24 апреля 2024 года в связи с увеличенным сбросом с Волчихинского водохранилища воды 35 кубометров в секунду было подтоплено восемь придомовых территорий по улице Коммуны в городе Ревда. На данный момент остается подтоплена одна придомовая территория — улица Коммуны 4а», — отчитался сотрудник МЧС. Дорожники, расширяющие русло реки, заявили корреспонденту, что работу планируют закончить к концу дня, но многое зависит от погоды, уровня воды и Волчихинского гидроузла. «Если они сбросят [воду] плавно, то все хорошо. Если сбросят резко, то вода опять поднимется — пояснил мужчина. — Работа идет в штатном режиме. Специалисты сказали, что паводок уйдет за десять дней».