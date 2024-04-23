В подтопленной Ревде ввели режим повышенной готовности

24 апреля 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

В Ревде организовали круглосуточное дежурство аварийных служб (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ревде (Свердловская область) ввели режим повышенной готовности после подтопления частного сектора в поселке Барановке. Такое решения приняла мэр Татьяна Клепикова. В результате увеличенного сброса воды с Волчихинского водохранилища появился риск возникновения ЧС. «Режим введен в связи с возможным риском возникновения ЧС, связанной с угрозой подтопления частных домов в поселке Барановке в результате увеличения сброса воды на Волчихинской ГТС и устройства строительной площадки под вновь строящимся мостом на автомобильной дороге Пермь — Екатеринбург», — следует из сообщения администрации города. Специалисты расширили русло реки Чусовой под мостом, чтобы увеличить пропускную способность на участке. В настоящее время проводится проверка аварийных служб, организованы круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад и мониторинг за паводковой ситуацией. «Подъем уровня реки Чусовой в районе поселка Барановка не повышается и пошел на спад. Ситуация находится под личным контролем Татьяны Клепиковой», — отметили в мэрии. Река Чусовая вышла из берегов 23 апреля. В зоне подтопления оказалось шесть домов. Ранее URA.RU сообщало, что угроза подтопления грозила Дегтярску неподалеку от Ревды — из-за того, что в один день екатеринбургский «Водоканал» сбросил с Верхне-Макаровского узла тонны воды, якобы не предупредив об этом местные власти. О том, что происходило на месте, читайте в репортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ревде (Свердловская область) ввели режим повышенной готовности после подтопления частного сектора в поселке Барановке. Такое решения приняла мэр Татьяна Клепикова. В результате увеличенного сброса воды с Волчихинского водохранилища появился риск возникновения ЧС. «Режим введен в связи с возможным риском возникновения ЧС, связанной с угрозой подтопления частных домов в поселке Барановке в результате увеличения сброса воды на Волчихинской ГТС и устройства строительной площадки под вновь строящимся мостом на автомобильной дороге Пермь — Екатеринбург», — следует из сообщения администрации города. Специалисты расширили русло реки Чусовой под мостом, чтобы увеличить пропускную способность на участке. В настоящее время проводится проверка аварийных служб, организованы круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад и мониторинг за паводковой ситуацией. «Подъем уровня реки Чусовой в районе поселка Барановка не повышается и пошел на спад. Ситуация находится под личным контролем Татьяны Клепиковой», — отметили в мэрии. Река Чусовая вышла из берегов 23 апреля. В зоне подтопления оказалось шесть домов. Ранее URA.RU сообщало, что угроза подтопления грозила Дегтярску неподалеку от Ревды — из-за того, что в один день екатеринбургский «Водоканал» сбросил с Верхне-Макаровского узла тонны воды, якобы не предупредив об этом местные власти. О том, что происходило на месте, читайте в репортаже URA.RU.