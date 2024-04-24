Глава «Белого Интернета» Сидоренко рассказала о новых способах защиты от мошенников

Член СПЧ Сидоренко: период охлаждения поможет клиенту отказаться от займа

24 апреля 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Сфера кредитования требует специалистов-профайлеров, заявила Элина Сидоренко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко рассказала о новых методах защиты граждан от мошенников, таких как внедрение «периода охлаждения» для онлайн-кредитов и использование услуг профессиональных профайлеров (специалистов, вычисляющих ложь по выражению лица — прим. URA.RU) в сфере кредитования. Также Россия разработала проект конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью. «Период охлаждения» позволит клиенту в течение определенного срока отказаться от взятия займа — с июля такая опция коснется крупных переводов на подозрительные счета», — передает слова Сидоренко РАПСИ. Она также выразила поддержку идее внедрения системы одобрения банковских операций со стороны родственников или друзей. Сидоренко подчеркнула, что сфера кредитования требует специалистов-профайлеров для выявления признаков психологического воздействия на клиента. Глава «Белого Интернета» говорит о важности должности банковского психолога для банков в рамках профайлинга. Они должны анализировать поведение сотрудников и клиентов банка во время взаимодействия, чтобы выявить их истинные намерения. Элина Сидоренко отметила, что Россией разработан проект конвенции ООН о противодействии использованию информационных технологий в преступных целях. РФ подобным шагом стремится объявить о своих цифровых стандартах, ориентированных на решение общемировых задач, в отличие от подхода США и ее союзников, заключила Сидоренко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко рассказала о новых методах защиты граждан от мошенников, таких как внедрение «периода охлаждения» для онлайн-кредитов и использование услуг профессиональных профайлеров (специалистов, вычисляющих ложь по выражению лица — прим. URA.RU) в сфере кредитования. Также Россия разработала проект конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью. «Период охлаждения» позволит клиенту в течение определенного срока отказаться от взятия займа — с июля такая опция коснется крупных переводов на подозрительные счета», — передает слова Сидоренко РАПСИ. Она также выразила поддержку идее внедрения системы одобрения банковских операций со стороны родственников или друзей. Сидоренко подчеркнула, что сфера кредитования требует специалистов-профайлеров для выявления признаков психологического воздействия на клиента. Глава «Белого Интернета» говорит о важности должности банковского психолога для банков в рамках профайлинга. Они должны анализировать поведение сотрудников и клиентов банка во время взаимодействия, чтобы выявить их истинные намерения. Элина Сидоренко отметила, что Россией разработан проект конвенции ООН о противодействии использованию информационных технологий в преступных целях. РФ подобным шагом стремится объявить о своих цифровых стандартах, ориентированных на решение общемировых задач, в отличие от подхода США и ее союзников, заключила Сидоренко.