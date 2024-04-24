Глава «Белого Интернета» Сидоренко рассказала о новых способах защиты от мошенников

Член СПЧ Сидоренко: период охлаждения поможет клиенту отказаться от займа
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Всероссийская конференция для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС рейтинг регионов. Челябинская область». Челябинск, сидоренко элина
Сфера кредитования требует специалистов-профайлеров, заявила Элина Сидоренко Фото:

Глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко рассказала о новых методах защиты граждан от мошенников, таких как внедрение «периода охлаждения» для онлайн-кредитов и использование услуг профессиональных профайлеров (специалистов, вычисляющих ложь по выражению лица — прим. URA.RU) в сфере кредитования. Также Россия разработала проект конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью.

«Период охлаждения» позволит клиенту в течение определенного срока отказаться от взятия займа — с июля такая опция коснется крупных переводов на подозрительные счета», — передает слова Сидоренко РАПСИ. Она также выразила поддержку идее внедрения системы одобрения банковских операций со стороны родственников или друзей.

Сидоренко подчеркнула, что сфера кредитования требует специалистов-профайлеров для выявления признаков психологического воздействия на клиента. Глава «Белого Интернета» говорит о важности должности банковского психолога для банков в рамках профайлинга. Они должны анализировать поведение сотрудников и клиентов банка во время взаимодействия, чтобы выявить их истинные намерения.

Элина Сидоренко отметила, что Россией разработан проект конвенции ООН о противодействии использованию информационных технологий в преступных целях. РФ подобным шагом стремится объявить о своих цифровых стандартах, ориентированных на решение общемировых задач, в отличие от подхода США и ее союзников, заключила Сидоренко.

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Глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко рассказала о новых методах защиты граждан от мошенников, таких как внедрение «периода охлаждения» для онлайн-кредитов и использование услуг профессиональных профайлеров (специалистов, вычисляющих ложь по выражению лица — прим. URA.RU) в сфере кредитования. Также Россия разработала проект конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью. «Период охлаждения» позволит клиенту в течение определенного срока отказаться от взятия займа — с июля такая опция коснется крупных переводов на подозрительные счета», — передает слова Сидоренко РАПСИ. Она также выразила поддержку идее внедрения системы одобрения банковских операций со стороны родственников или друзей. Сидоренко подчеркнула, что сфера кредитования требует специалистов-профайлеров для выявления признаков психологического воздействия на клиента. Глава «Белого Интернета» говорит о важности должности банковского психолога для банков в рамках профайлинга. Они должны анализировать поведение сотрудников и клиентов банка во время взаимодействия, чтобы выявить их истинные намерения. Элина Сидоренко отметила, что Россией разработан проект конвенции ООН о противодействии использованию информационных технологий в преступных целях. РФ подобным шагом стремится объявить о своих цифровых стандартах, ориентированных на решение общемировых задач, в отличие от подхода США и ее союзников, заключила Сидоренко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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