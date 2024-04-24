На центральную улицу Екатеринбурга ночью вывели военную технику. Фото, видео

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Репетиция прошла на Площади 1905 года
Репетиция прошла на Площади 1905 года Фото:

В Екатеринбурге вечером 24 апреля на площади 1905 года прошла первая ночная репетиция парада Победы. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Сегодня прошла первая тренировка парада Победы. На площади 1905 года уже вовсю маршируют военные. Также проехалась военная техника», — сообщил журналист агентства.

На время проведения репетиций в центре Екатеринбурга ограничат движения транспорта. В общей сложности дороги перекроют на шесть дней. Власти призывают горожан заранее продумывать свой маршрут.

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В Екатеринбурге вечером 24 апреля на площади 1905 года прошла первая ночная репетиция парада Победы. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня прошла первая тренировка парада Победы. На площади 1905 года уже вовсю маршируют военные. Также проехалась военная техника», — сообщил журналист агентства. На время проведения репетиций в центре Екатеринбурга ограничат движения транспорта. В общей сложности дороги перекроют на шесть дней. Власти призывают горожан заранее продумывать свой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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