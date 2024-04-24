Репетиция прошла на Площади 1905 года
В Екатеринбурге вечером 24 апреля на площади 1905 года прошла первая ночная репетиция парада Победы. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«Сегодня прошла первая тренировка парада Победы. На площади 1905 года уже вовсю маршируют военные. Также проехалась военная техника», — сообщил журналист агентства.
На время проведения репетиций в центре Екатеринбурга ограничат движения транспорта. В общей сложности дороги перекроют на шесть дней. Власти призывают горожан заранее продумывать свой маршрут.
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