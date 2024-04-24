Уровень воды возле тюменского села Абатское превысил 10,5 метров

24 апреля 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Рост уровня воды возле села Абатское за последние 12 часов составил 137 сантиметров. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возле тюменского села Абатское уровень воды в реке Ишим поднялся до 1056 сантиметров. Такой показатель на 20:00 (18:00 по мск) сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Река продолжает прибывать. На 20:00 (18:00 по мск) уровень составил 1056 сантиметров», — написал Моор в своем telegram-канале. Пойма Ишима возле трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск сейчас полностью залита водой. Рост уровня воды за последние 12 часов — 137 сантиметров. На трассе Р-402 будет построена временная дамба. Для ее возведения потребуется 40 тысяч кубических метров грунта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле тюменского села Абатское уровень воды в реке Ишим поднялся до 1056 сантиметров. Такой показатель на 20:00 (18:00 по мск) сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Река продолжает прибывать. На 20:00 (18:00 по мск) уровень составил 1056 сантиметров», — написал Моор в своем telegram-канале. Пойма Ишима возле трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск сейчас полностью залита водой. Рост уровня воды за последние 12 часов — 137 сантиметров. На трассе Р-402 будет построена временная дамба. Для ее возведения потребуется 40 тысяч кубических метров грунта.