Уровень воды возле тюменского села Абатское превысил 10,5 метров

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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, половодье, паводок, уровень воды, наводнение
Рост уровня воды возле села Абатское за последние 12 часов составил 137 сантиметров. Фото:

Возле тюменского села Абатское уровень воды в реке Ишим поднялся до 1056 сантиметров. Такой показатель на 20:00 (18:00 по мск) сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Река продолжает прибывать. На 20:00 (18:00 по мск) уровень составил 1056 сантиметров», — написал Моор в своем telegram-канале.

Пойма Ишима возле трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск сейчас полностью залита водой. Рост уровня воды за последние 12 часов — 137 сантиметров.

На трассе Р-402 будет построена временная дамба. Для ее возведения потребуется 40 тысяч кубических метров грунта.

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Возле тюменского села Абатское уровень воды в реке Ишим поднялся до 1056 сантиметров. Такой показатель на 20:00 (18:00 по мск) сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Река продолжает прибывать. На 20:00 (18:00 по мск) уровень составил 1056 сантиметров», — написал Моор в своем telegram-канале. Пойма Ишима возле трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск сейчас полностью залита водой. Рост уровня воды за последние 12 часов — 137 сантиметров. На трассе Р-402 будет построена временная дамба. Для ее возведения потребуется 40 тысяч кубических метров грунта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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