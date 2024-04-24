Бронемашины БМД-4М и БТР-МД «Ракушка», которые производит «Курганмашзавод» помогают российским десантникам в продвижении в Часовом Яре в ДНР, где идут бои с боевиками ВСУ. Об этом военнослужащие сообщают в соцсетях и мессенджерах.
«Бойцы из состава спецназа 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на фоне БМД-4М и БТР-МД „Ракушка“. Бронемашины задействованы в продвижении на Часов Яр», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что ВС РФ захватили крупный опорный пункт на окраине Часова Яра. В штурме участвовали бронегруппы на БМД-2, которые ремонтируются на предприятиях «Курганмашзавода».
Курганские бронемашины помогают ВС РФ в продвижении в Часовом Яре
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Бронемашины БМД-4М и БТР-МД «Ракушка», которые производит «Курганмашзавод» помогают российским десантникам в продвижении в Часовом Яре в ДНР, где идут бои с боевиками ВСУ. Об этом военнослужащие сообщают в соцсетях и мессенджерах. «Бойцы из состава спецназа 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на фоне БМД-4М и БТР-МД „Ракушка“. Бронемашины задействованы в продвижении на Часов Яр», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что ВС РФ захватили крупный опорный пункт на окраине Часова Яра. В штурме участвовали бронегруппы на БМД-2, которые ремонтируются на предприятиях «Курганмашзавода».