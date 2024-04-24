24 апреля 2024

Бронемашины «Курганмашзавода» помогают ВС РФ в освобождении Часового Яра. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия-2015. Москва, бмд
Курганская бронетехника участвует в боях в Часовом Яре Фото:
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Бронемашины БМД-4М и БТР-МД «Ракушка», которые производит «Курганмашзавод» помогают российским десантникам в продвижении в Часовом Яре в ДНР, где идут бои с боевиками ВСУ. Об этом военнослужащие сообщают в соцсетях и мессенджерах.

«Бойцы из состава спецназа 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на фоне БМД-4М и БТР-МД „Ракушка“. Бронемашины задействованы в продвижении на Часов Яр», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что ВС РФ захватили крупный опорный пункт на окраине Часова Яра. В штурме участвовали бронегруппы на БМД-2, которые ремонтируются на предприятиях «Курганмашзавода».

Курганские бронемашины помогают ВС РФ в продвижении в Часовом Яре
Курганские бронемашины помогают ВС РФ в продвижении в Часовом Яре
Фото:

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Бронемашины БМД-4М и БТР-МД «Ракушка», которые производит «Курганмашзавод» помогают российским десантникам в продвижении в Часовом Яре в ДНР, где идут бои с боевиками ВСУ. Об этом военнослужащие сообщают в соцсетях и мессенджерах. «Бойцы из состава спецназа 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на фоне БМД-4М и БТР-МД „Ракушка“. Бронемашины задействованы в продвижении на Часов Яр», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что ВС РФ захватили крупный опорный пункт на окраине Часова Яра. В штурме участвовали бронегруппы на БМД-2, которые ремонтируются на предприятиях «Курганмашзавода».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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