Подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Южная» штурмом взяли крупный опорный пункт украинской армии на окраине Часов Яра. За этот населенный пункт в Донбассе сейчас идут бои. Об этом сообщает Минобороны России.
«Группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели опорным пунктом», — передает ведомство. Отмечается, что военные ВСУ сбежали с места, при этом они бросили убитых и раненных. Некоторые боевики сдались в плен.
В ходе разведки с воздуха позиций противника десант РФ вскрыл систему обороны, огневые средства ВСУ и основные опорные пункты. В результате, по целям отработали армейская и штурмовая авиация и артиллерия. После этого десантники под прикрытием бронегруппы на боевой машине БМД-2 пошли на штурм. Орудия армии Украины уничтожались с помощью расчетов огня бронегрупп и FPV-дронов.
Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Богдановка, который находится у Часова Яра. Освобождение произошло после ожесточенных боев, выжившие солдаты противника сбежали с западных окраин села.
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