ВС РФ захватили крупный опорный пункт на окраине Часова Яра

24 апреля 2024 в 07:39 Размер текста - 17 +

Штурмовые группы ВДВ РФ с помощью стрелкового оружия захватили основной опорный пункт ВСУ у Часов Яра Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Южная» штурмом взяли крупный опорный пункт украинской армии на окраине Часов Яра. За этот населенный пункт в Донбассе сейчас идут бои. Об этом сообщает Минобороны России. Новость по теме ВС РФ наступают в Часове Яре: что происходит в регионе «Группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели опорным пунктом», — передает ведомство. Отмечается, что военные ВСУ сбежали с места, при этом они бросили убитых и раненных. Некоторые боевики сдались в плен. В ходе разведки с воздуха позиций противника десант РФ вскрыл систему обороны, огневые средства ВСУ и основные опорные пункты. В результате, по целям отработали армейская и штурмовая авиация и артиллерия. После этого десантники под прикрытием бронегруппы на боевой машине БМД-2 пошли на штурм. Орудия армии Украины уничтожались с помощью расчетов огня бронегрупп и FPV-дронов. Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Богдановка, который находится у Часова Яра. Освобождение произошло после ожесточенных боев, выжившие солдаты противника сбежали с западных окраин села. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Южная» штурмом взяли крупный опорный пункт украинской армии на окраине Часов Яра. За этот населенный пункт в Донбассе сейчас идут бои. Об этом сообщает Минобороны России. «Группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели опорным пунктом», — передает ведомство. Отмечается, что военные ВСУ сбежали с места, при этом они бросили убитых и раненных. Некоторые боевики сдались в плен. В ходе разведки с воздуха позиций противника десант РФ вскрыл систему обороны, огневые средства ВСУ и основные опорные пункты. В результате, по целям отработали армейская и штурмовая авиация и артиллерия. После этого десантники под прикрытием бронегруппы на боевой машине БМД-2 пошли на штурм. Орудия армии Украины уничтожались с помощью расчетов огня бронегрупп и FPV-дронов. Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Богдановка, который находится у Часова Яра. Освобождение произошло после ожесточенных боев, выжившие солдаты противника сбежали с западных окраин села.