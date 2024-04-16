Путин официально признан президентом России

Путин получил удостоверение избранного президента России

16 апреля 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Владимир Путин получил удостоверение президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент РФ Владимир Путин официально признан победителем выборов на пост главы государства, которые прошли 17 марта. На встрече в Кремле 16 апреля глава ЦИК Элла Памфилова вручила ему удостоверение президента России и тем самым еще раз подтвердила итоги голосования, объяснил URA.RU электоральный юрист, политтехнолог Роман Смирнов. «Спасибо вам большое и всем вашим коллегам и в ЦИКе, и на местах. Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня», — поблагодарил Путин в лице Памфиловой всех организаторов выборов. Глава ЦИК назвала итоги выборов «удивительными» и «беспрецедентными». «Самое главное — то, насколько мудрым оказался наш народ. Беспрецедентная консолидация общества и понимание, что это не просто выбор президента, а что это фактически какой-то важный этап битвы за Россию, — отметила она. — Это было и у людей, и у нас внутри системы. Она же такая сложная, вроде бы, состоящая из представителей многих партий. Но эта консолидация, солидарность, что мы сейчас все за страну бьемся». Были и «истеричные происки недоброжелателей» были, сказала Памфилова, причем в этот раз можно говорить о «неприличном вмешательстве в процесс» выборов. «Уродливые формы стали применяться, то есть они пустились во все тяжкие, — сообщила глава ЦИК. — Фактически они тоже сыграли большую роль, чтобы объединить наш народ, тем, что они творят. Самое циничное, мерзкое — они сделали ставку на террор. Вот это то, чего раньше никогда не было. Руками своих украинских подельников, сидящих в Киеве, они практически организовали террор». По словам Памфиловой, российская избирательная система настолько прозрачная, открытая и устойчивая, что недругам страны становится «все сложнее и сложнее врать и делать фейки». Как пояснил URA.RU электоральный юрист Роман Смирнов, сегодняшняя встреча Путина с Памфиловой и вручение президентского удостоверения избранному главе государства — это окончательное подведение итогов выборов 17 марта. «Выдача удостоверения — это юридический факт. Это подведение итогов выборов», — пояснил Смирнов. Уже после этого следует торжественный момент — инаугурация избранного президента, который официально вступает в должность. Отставка действующего и назначение нового правительствам — это уже следующий этап, напрямую с выборным процессом не связанный. По словам Смирнова, даже если найдется кто-то, кто попробует возразить против результатов голосования на каком-то участке, на окончательных итогах это никак не отразится — Путин получил такой процент голосов, который невозможно оспорить. «Свидетельств того, что результаты выборов могут быть пересмотрены или изменены, нет, — отметил юрист. — Поэтому вручение удостоверения — это точка. Это такой технический момент. Вряд ли у Путина удостоверение кто-нибудь когда-нибудь попросит, но это необходимая процедура. А впереди — торжественное мероприятие, инаугурация, где уже будут приглашенные, где все будет красиво». Выборы президента проходили в России с 15 по 17 марта. Владимир Путин одержал убедительную победу. Он набрал 87,28% голосов избирателей. Всего в выборах приняло участие 77,44% избирателей — это более 88 млн жителей страны. Торжественная инаугурация президента запланирована на 7 мая. В этот же день в отставку должно будет уйти действующее правительство. Новый состав кабмина Путина, как ожидается, назовет 8 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин официально признан победителем выборов на пост главы государства, которые прошли 17 марта. На встрече в Кремле 16 апреля глава ЦИК Элла Памфилова вручила ему удостоверение президента России и тем самым еще раз подтвердила итоги голосования, объяснил URA.RU электоральный юрист, политтехнолог Роман Смирнов. «Спасибо вам большое и всем вашим коллегам и в ЦИКе, и на местах. Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня», — поблагодарил Путин в лице Памфиловой всех организаторов выборов. Глава ЦИК назвала итоги выборов «удивительными» и «беспрецедентными». «Самое главное — то, насколько мудрым оказался наш народ. Беспрецедентная консолидация общества и понимание, что это не просто выбор президента, а что это фактически какой-то важный этап битвы за Россию, — отметила она. — Это было и у людей, и у нас внутри системы. Она же такая сложная, вроде бы, состоящая из представителей многих партий. Но эта консолидация, солидарность, что мы сейчас все за страну бьемся». Были и «истеричные происки недоброжелателей» были, сказала Памфилова, причем в этот раз можно говорить о «неприличном вмешательстве в процесс» выборов. «Уродливые формы стали применяться, то есть они пустились во все тяжкие, — сообщила глава ЦИК. — Фактически они тоже сыграли большую роль, чтобы объединить наш народ, тем, что они творят. Самое циничное, мерзкое — они сделали ставку на террор. Вот это то, чего раньше никогда не было. Руками своих украинских подельников, сидящих в Киеве, они практически организовали террор». По словам Памфиловой, российская избирательная система настолько прозрачная, открытая и устойчивая, что недругам страны становится «все сложнее и сложнее врать и делать фейки». Как пояснил URA.RU электоральный юрист Роман Смирнов, сегодняшняя встреча Путина с Памфиловой и вручение президентского удостоверения избранному главе государства — это окончательное подведение итогов выборов 17 марта. «Выдача удостоверения — это юридический факт. Это подведение итогов выборов», — пояснил Смирнов. Уже после этого следует торжественный момент — инаугурация избранного президента, который официально вступает в должность. Отставка действующего и назначение нового правительствам — это уже следующий этап, напрямую с выборным процессом не связанный. По словам Смирнова, даже если найдется кто-то, кто попробует возразить против результатов голосования на каком-то участке, на окончательных итогах это никак не отразится — Путин получил такой процент голосов, который невозможно оспорить. Выборы президента проходили в России с 15 по 17 марта. Владимир Путин одержал убедительную победу. Он набрал 87,28% голосов избирателей. Всего в выборах приняло участие 77,44% избирателей — это более 88 млн жителей страны. Торжественная инаугурация президента запланирована на 7 мая. В этот же день в отставку должно будет уйти действующее правительство. Новый состав кабмина Путина, как ожидается, назовет 8 мая.