Силовики проверяют учредителей двух стройкомпаний по делу Тимура Иванова

25 апреля 2024 в 00:44 Размер текста - 17 +

В рамках дела Тимура Иванова силовики проводят следственные действия с экс-сотрудником военно-строительной компании (ППК ВСК) и соучредителем подрядчика Минобороны «Олимпситистрой». Об этом сообщают источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил источник, близкий к одной из компаний. «Следственные действия проводятся с экс-руководителем ППК ВСК Андреем Белковым. Также силовики допрашивают соучредителя „Олимпситистрой“ Александра Фомина», — пишет РБК, ссылаясь на источники. Издание отмечает, что пока неизвестно, в каком статусе они проходят по делу экс-замминистра обороны. На сайте ППК ВСК сообщается, что в компанию входят предприятия, действующие в интересах российской армии по всей стране. Компания занимается строительством баз, полигонов, военных городков, казарм и штабов. О задержании Иванова по делу о получении взятки стало известно 23 апреля. Замминистра не признал вину в совершении преступления. Обличающие показания на бывшего замминистра обороны дал столичный предприниматель, пишет «Национальная служба новостей».