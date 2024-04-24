24 апреля 2024

Силовики проверяют учредителей двух стройкомпаний по делу Тимура Иванова

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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
В деле Иванова появились новые фигуранты Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

В рамках дела Тимура Иванова силовики проводят следственные действия с экс-сотрудником военно-строительной компании (ППК ВСК) и соучредителем подрядчика Минобороны «Олимпситистрой». Об этом сообщают источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил источник, близкий к одной из компаний.

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«Следственные действия проводятся с экс-руководителем ППК ВСК Андреем Белковым. Также силовики допрашивают соучредителя „Олимпситистрой“ Александра Фомина», — пишет РБК, ссылаясь на источники. Издание отмечает, что пока неизвестно, в каком статусе они проходят по делу экс-замминистра обороны.

На сайте ППК ВСК сообщается, что в компанию входят предприятия, действующие в интересах российской армии по всей стране. Компания занимается строительством баз, полигонов, военных городков, казарм и штабов.

О задержании Иванова по делу о получении взятки стало известно 23 апреля. Замминистра не признал вину в совершении преступления. Обличающие показания на бывшего замминистра обороны дал столичный предприниматель, пишет «Национальная служба новостей».

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В рамках дела Тимура Иванова силовики проводят следственные действия с экс-сотрудником военно-строительной компании (ППК ВСК) и соучредителем подрядчика Минобороны «Олимпситистрой». Об этом сообщают источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил источник, близкий к одной из компаний. «Следственные действия проводятся с экс-руководителем ППК ВСК Андреем Белковым. Также силовики допрашивают соучредителя „Олимпситистрой“ Александра Фомина», — пишет РБК, ссылаясь на источники. Издание отмечает, что пока неизвестно, в каком статусе они проходят по делу экс-замминистра обороны. На сайте ППК ВСК сообщается, что в компанию входят предприятия, действующие в интересах российской армии по всей стране. Компания занимается строительством баз, полигонов, военных городков, казарм и штабов. О задержании Иванова по делу о получении взятки стало известно 23 апреля. Замминистра не признал вину в совершении преступления. Обличающие показания на бывшего замминистра обороны дал столичный предприниматель, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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