24 апреля 2024

Общественники рассказали о содержании замминистра обороны Иванова в СИЗО

ОНК: у замминистра Иванова отсутствуют жалобы на содержание в СИЗО
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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Иванов находится один в карантинной камере Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Замглавы Минобороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятке, поместили в карантинную камеру «Лефортово» и на данный момент жалоб на содержание он не имеет. Об этом сообщил первый зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.

«Арестованный по делу о взятке в особо крупном размере замглавы Минобороны Тимур Иванов находится в карантинной камере „Лефортово“ и жалоб на условия содержания не имеет», — передает слова Зуева ТАСС. Он уточнил, что сейчас Иванов находится один в карантинной камере. Там есть телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности. Также отмечено, что в камере чисто. Он добавил, что Иванова кормили комплексным ужином куда входило блюдо с рыбой.

Ранее Зуев сообщил, что Иванова поместили в СИЗО «Лефортово» в Москве. Врачи, проведя осмотр, оценили его состояние как стабильное. Иванова арестовали за получение крупной взятки 23 апреля. Под арестом он пробудет два месяца. Также источник в правоохранительных органах сообщил, что эквивалент вменяемой замминистру обороны Иванову взятки может достигать 1 млрд рублей. Глава Минобороны России Сергей Шойгу уже отстранил Иванова от должности замминистра

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Замглавы Минобороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятке, поместили в карантинную камеру «Лефортово» и на данный момент жалоб на содержание он не имеет. Об этом сообщил первый зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев. «Арестованный по делу о взятке в особо крупном размере замглавы Минобороны Тимур Иванов находится в карантинной камере „Лефортово“ и жалоб на условия содержания не имеет», — передает слова Зуева ТАСС. Он уточнил, что сейчас Иванов находится один в карантинной камере. Там есть телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности. Также отмечено, что в камере чисто. Он добавил, что Иванова кормили комплексным ужином куда входило блюдо с рыбой. Ранее Зуев сообщил, что Иванова поместили в СИЗО «Лефортово» в Москве. Врачи, проведя осмотр, оценили его состояние как стабильное. Иванова арестовали за получение крупной взятки 23 апреля. Под арестом он пробудет два месяца. Также источник в правоохранительных органах сообщил, что эквивалент вменяемой замминистру обороны Иванову взятки может достигать 1 млрд рублей. Глава Минобороны России Сергей Шойгу уже отстранил Иванова от должности замминистра
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