24 апреля 2024

Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны

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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Сейчас Тимур Иванов находится в СИЗО Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра. Об этом сообщил источник в ведомстве.

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«Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», — сказал источник. Его слова передает ТАСС.

Арестованный замминистра обороны Иванов отправлен в СИЗО. Его задержали за получение крупной взятки 23 апреля.

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра. Об этом сообщил источник в ведомстве. «Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», — сказал источник. Его слова передает ТАСС. Арестованный замминистра обороны Иванов отправлен в СИЗО. Его задержали за получение крупной взятки 23 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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