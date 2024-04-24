Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны

25 апреля 2024 в 00:19 Размер текста - 17 +

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра. Об этом сообщил источник в ведомстве. «Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», — сказал источник. Его слова передает ТАСС. Арестованный замминистра обороны Иванов отправлен в СИЗО. Его задержали за получение крупной взятки 23 апреля.