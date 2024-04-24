Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны

Сейчас Тимур Иванов находится в СИЗО
новость из сюжетаЗамглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке
Глава Минобороны России Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра. Об этом сообщил источник в ведомстве.
«Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», — сказал источник. Его слова передает ТАСС.
Арестованный замминистра обороны Иванов отправлен в СИЗО. Его задержали за получение крупной взятки 23 апреля.
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