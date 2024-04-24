24 апреля 2024

Курганец рассказал, как потратит полученные из-за паводка деньги

Курганец, пострадавший от паводка, отложит деньги на ремонт дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за паводка дом курганца оказался затоплен Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Житель Кургана Мухтаржан Мермухамедов, получивший выплату в размере 10 тысяч рублей в качестве поддержки пострадавшим из-за паводка, рассказал, что отложит деньги на случай ремонта дома. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.

«Мухтаржан Мермухамедов входит в число получивших выплату в размере 10 тысяч рублей в качестве единовременной меры поддержки пострадавшим из-за паводка. Его дом, расположенный в СНТ „Дрожжевик“, наполовину затоплен. Заявление на выплату он с женой подали в одном из отделений МФЦ. Деньги поступили, но тратить их семья не собирается», — сообщили в telegram-канале администрации.

Мужчина отметил, что деньги могут понадобиться на ремонт дома. Его семья находится в пункте временного размещения с 9 апреля. «Нас предупреждали, что идет вода, поэтому мы пришли всей семьей: жена, дочка и сын», — рассказал Мермухамедов. Во время паводка курганец также спас чью-то кошку и забрал ее к себе на работу.

В Курганской области выплаты получили около 1500 жителей региона, пострадавших от паводка. Это всего 10% от общего числа поступивших заявок. Министр МЧС Александр Куренков отметил, что заявления подают и те курганцы, которые не проживают в местах наводнения, поэтому выплата им не полагается.

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Житель Кургана Мухтаржан Мермухамедов, получивший выплату в размере 10 тысяч рублей в качестве поддержки пострадавшим из-за паводка, рассказал, что отложит деньги на случай ремонта дома. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. «Мухтаржан Мермухамедов входит в число получивших выплату в размере 10 тысяч рублей в качестве единовременной меры поддержки пострадавшим из-за паводка. Его дом, расположенный в СНТ „Дрожжевик“, наполовину затоплен. Заявление на выплату он с женой подали в одном из отделений МФЦ. Деньги поступили, но тратить их семья не собирается», — сообщили в telegram-канале администрации. Мужчина отметил, что деньги могут понадобиться на ремонт дома. Его семья находится в пункте временного размещения с 9 апреля. «Нас предупреждали, что идет вода, поэтому мы пришли всей семьей: жена, дочка и сын», — рассказал Мермухамедов. Во время паводка курганец также спас чью-то кошку и забрал ее к себе на работу. В Курганской области выплаты получили около 1500 жителей региона, пострадавших от паводка. Это всего 10% от общего числа поступивших заявок. Министр МЧС Александр Куренков отметил, что заявления подают и те курганцы, которые не проживают в местах наводнения, поэтому выплата им не полагается.
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