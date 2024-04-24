24 апреля 2024

Депутат Паршаков: жители ЯНАО три года не жалуются на задержки зарплат

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Ямальские работодатели вовремя выплачивают зарплаты Фото:

За последние три года уполномоченному по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрею Нестеруку не поступило ни одной жалобы из-за невыплаты или задержки зарплаты. Об этом рассказал депутат регионального Заксобрания Василий Паршаков.

«За последние три года Уполномоченному по правам человека в ЯНАО не поступало жалоб, связанных с задержками или невыплатами заработной платы. Этот факт свидетельствует о том, что работодатели в регионе ответственно относятся к своим обязательствам перед сотрудниками», — написал Паршаков в своем telegram-канале.

За 2023 год к Нестеруку было направлено 450 обращений, 90 из них — по вопросам СВО. За первые три месяца 2024 года таких обращений уже 65.

Лидерами по средней зарплате стали Москва и ЯНАО. По показателю соотношения прожиточного минимума и уровню оплаты труда лидируют Москва, ЯНАО, ХМАО.

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За последние три года уполномоченному по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрею Нестеруку не поступило ни одной жалобы из-за невыплаты или задержки зарплаты. Об этом рассказал депутат регионального Заксобрания Василий Паршаков. «За последние три года Уполномоченному по правам человека в ЯНАО не поступало жалоб, связанных с задержками или невыплатами заработной платы. Этот факт свидетельствует о том, что работодатели в регионе ответственно относятся к своим обязательствам перед сотрудниками», — написал Паршаков в своем telegram-канале. За 2023 год к Нестеруку было направлено 450 обращений, 90 из них — по вопросам СВО. За первые три месяца 2024 года таких обращений уже 65. Лидерами по средней зарплате стали Москва и ЯНАО. По показателю соотношения прожиточного минимума и уровню оплаты труда лидируют Москва, ЯНАО, ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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