Депутат Паршаков: жители ЯНАО три года не жалуются на задержки зарплат

Ямальские работодатели вовремя выплачивают зарплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За последние три года уполномоченному по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрею Нестеруку не поступило ни одной жалобы из-за невыплаты или задержки зарплаты. Об этом рассказал депутат регионального Заксобрания Василий Паршаков.

«За последние три года Уполномоченному по правам человека в ЯНАО не поступало жалоб, связанных с задержками или невыплатами заработной платы. Этот факт свидетельствует о том, что работодатели в регионе ответственно относятся к своим обязательствам перед сотрудниками», — написал Паршаков в своем telegram-канале.

За 2023 год к Нестеруку было направлено 450 обращений, 90 из них — по вопросам СВО. За первые три месяца 2024 года таких обращений уже 65.

Лидерами по средней зарплате стали Москва и ЯНАО. По показателю соотношения прожиточного минимума и уровню оплаты труда лидируют Москва, ЯНАО, ХМАО.