24 апреля 2024

Жители ХМАО стали реже пользоваться услугами страхования

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, страховка, осаго, деньги
Сборы страховых компаний ХМАО в 2023 году снизились на 2,3% Фото:

Сборы страховых компаний ХМАО в 2023 году составили 15,7 миллиарда рублей. Это на 2,3% ниже, чем в 2022 году, поделился с URA.RU директор регионального филиала «Ингосстраха» Артем Амельченко. При этом добровольное медицинское страхование (ДМС) продолжает оставаться самым востребованным сегментом, занимая четверть рынка.

«Сборы страховых компаний в Ханты-Мансийском автономном округе за 2023 год снизились на 2,3% до 15,7 миллиарда рублей по сравнению с 2022 годом. … Сегмент ДМС в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году снизился на 9% до четырех миллиардов рублей, продолжая оставаться наиболее крупным сегментом по сборам, занимая четверть рынка», — рассказал Амельченко.

На втором месте по востребованности расположилось страхование жизни. Его сборы упали на 13,9% и составили 3,5 миллиарда рублей.

В ноябре 2023 года власти ХМАО застраховали жизни более трех тысяч госслужащих. Общая сумма составила 89,3 миллиона рублей.

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Сборы страховых компаний ХМАО в 2023 году составили 15,7 миллиарда рублей. Это на 2,3% ниже, чем в 2022 году, поделился с URA.RU директор регионального филиала «Ингосстраха» Артем Амельченко. При этом добровольное медицинское страхование (ДМС) продолжает оставаться самым востребованным сегментом, занимая четверть рынка. «Сборы страховых компаний в Ханты-Мансийском автономном округе за 2023 год снизились на 2,3% до 15,7 миллиарда рублей по сравнению с 2022 годом. … Сегмент ДМС в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году снизился на 9% до четырех миллиардов рублей, продолжая оставаться наиболее крупным сегментом по сборам, занимая четверть рынка», — рассказал Амельченко. На втором месте по востребованности расположилось страхование жизни. Его сборы упали на 13,9% и составили 3,5 миллиарда рублей. В ноябре 2023 года власти ХМАО застраховали жизни более трех тысяч госслужащих. Общая сумма составила 89,3 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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