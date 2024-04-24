Тюменский подполковник отправился на 3 года в тюрьму за уклонение от службы

25 апреля 2024 в 04:50 Размер текста - 17 +

Тюменский подполковник попытался оправдать неявку на СВО амбулаторным лечением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области подполковник внутренней службы УФСИН попытался уклониться от службы по причине назначенного амбулаторного лечения. Он не отправился в зону СВО к положенному сроку, несмотря на то, что лечение не препятствовало военной службе, за что получил три года исправительной колонии общего режима, сообщили в суде. «В конце октября 2023 года в штаб ЦВО сообщили, что мужчина не явился на службу в войсковую часть ДНР» — рассказали в суде 72.RU. Выяснилось, что с 4 по 13 октября мужчина обращался за медицинской помощью в ОКБ-2 и в поликлинику, где ему назначили амбулаторное лечение. Это не препятствовало несению воинской службы, поэтому тюменцу назначили три года тюрьмы. Он являлся лейтенантом запаса. Теперь мужчина осужден по статье о неявке в срок без уважительных причин. Поиск уклонистов от службы в армии в Тюменской области ввели через мессенджеры, родителей, места учебы и работы. Так, в осенний призыв 2023 года те, кто длительно уклонялся от призыва, пришли в военкоматы самостоятельно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области подполковник внутренней службы УФСИН попытался уклониться от службы по причине назначенного амбулаторного лечения. Он не отправился в зону СВО к положенному сроку, несмотря на то, что лечение не препятствовало военной службе, за что получил три года исправительной колонии общего режима, сообщили в суде. «В конце октября 2023 года в штаб ЦВО сообщили, что мужчина не явился на службу в войсковую часть ДНР» — рассказали в суде 72.RU. Выяснилось, что с 4 по 13 октября мужчина обращался за медицинской помощью в ОКБ-2 и в поликлинику, где ему назначили амбулаторное лечение. Это не препятствовало несению воинской службы, поэтому тюменцу назначили три года тюрьмы. Он являлся лейтенантом запаса. Теперь мужчина осужден по статье о неявке в срок без уважительных причин. Поиск уклонистов от службы в армии в Тюменской области ввели через мессенджеры, родителей, места учебы и работы. Так, в осенний призыв 2023 года те, кто длительно уклонялся от призыва, пришли в военкоматы самостоятельно.