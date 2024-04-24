24 апреля 2024

В больницах ХМАО выявили переизбыток управленцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, регистратура, администратор, больница
В 2023 году доля АУП в больницах ХМАО составляла 41,6% Фото:

В больницах Ханты-Мансийского автономного округа работает избыточное число административно-управленческого персонала (АУП). Такой вывод следует из промежуточных результатов аудита Счетной палаты (СП). По их сведениям, в 2023 году доля АУП от общего числа сотрудников составляла 41,6%.

«К административным должностям СП относит руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений (за исключением тех, кто совмещает должность с врачебной практикой) и так далее. … Наибольшая доля затрат на АУП … в Ханты-Мансийском автономном округе (в 2021 году — 33,3%, в 2022 году — 34,1% и в 2023 году — 41,6%)», -пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Такая же проблема присутствует еще в 36 регионах России. Окончательно проверка будет завершена в июле 2024 года.

Недавно Депздрав ХМАО заявил, что медучреждениях региона отсутствует нехватка врачей. В больницах округа работают 33 540 медицинских работников.

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В больницах Ханты-Мансийского автономного округа работает избыточное число административно-управленческого персонала (АУП). Такой вывод следует из промежуточных результатов аудита Счетной палаты (СП). По их сведениям, в 2023 году доля АУП от общего числа сотрудников составляла 41,6%. «К административным должностям СП относит руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений (за исключением тех, кто совмещает должность с врачебной практикой) и так далее. … Наибольшая доля затрат на АУП … в Ханты-Мансийском автономном округе (в 2021 году — 33,3%, в 2022 году — 34,1% и в 2023 году — 41,6%)», -пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Такая же проблема присутствует еще в 36 регионах России. Окончательно проверка будет завершена в июле 2024 года. Недавно Депздрав ХМАО заявил, что медучреждениях региона отсутствует нехватка врачей. В больницах округа работают 33 540 медицинских работников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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