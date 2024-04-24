В больницах ХМАО выявили переизбыток управленцев

25 апреля 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

В 2023 году доля АУП в больницах ХМАО составляла 41,6% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В больницах Ханты-Мансийского автономного округа работает избыточное число административно-управленческого персонала (АУП). Такой вывод следует из промежуточных результатов аудита Счетной палаты (СП). По их сведениям, в 2023 году доля АУП от общего числа сотрудников составляла 41,6%. «К административным должностям СП относит руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений (за исключением тех, кто совмещает должность с врачебной практикой) и так далее. … Наибольшая доля затрат на АУП … в Ханты-Мансийском автономном округе (в 2021 году — 33,3%, в 2022 году — 34,1% и в 2023 году — 41,6%)», -пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Такая же проблема присутствует еще в 36 регионах России. Окончательно проверка будет завершена в июле 2024 года. Недавно Депздрав ХМАО заявил, что медучреждениях региона отсутствует нехватка врачей. В больницах округа работают 33 540 медицинских работников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В больницах Ханты-Мансийского автономного округа работает избыточное число административно-управленческого персонала (АУП). Такой вывод следует из промежуточных результатов аудита Счетной палаты (СП). По их сведениям, в 2023 году доля АУП от общего числа сотрудников составляла 41,6%. «К административным должностям СП относит руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений (за исключением тех, кто совмещает должность с врачебной практикой) и так далее. … Наибольшая доля затрат на АУП … в Ханты-Мансийском автономном округе (в 2021 году — 33,3%, в 2022 году — 34,1% и в 2023 году — 41,6%)», -пишут «Ведомости» со ссылкой на документ. Такая же проблема присутствует еще в 36 регионах России. Окончательно проверка будет завершена в июле 2024 года. Недавно Депздрав ХМАО заявил, что медучреждениях региона отсутствует нехватка врачей. В больницах округа работают 33 540 медицинских работников.