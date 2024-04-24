В больницах ХМАО выявили переизбыток управленцев

В больницах Ханты-Мансийского автономного округа работает избыточное число административно-управленческого персонала (АУП). Такой вывод следует из промежуточных результатов аудита Счетной палаты (СП). По их сведениям, в 2023 году доля АУП от общего числа сотрудников составляла 41,6%.
«К административным должностям СП относит руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений (за исключением тех, кто совмещает должность с врачебной практикой) и так далее. … Наибольшая доля затрат на АУП … в Ханты-Мансийском автономном округе (в 2021 году — 33,3%, в 2022 году — 34,1% и в 2023 году — 41,6%)», -пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.
Такая же проблема присутствует еще в 36 регионах России. Окончательно проверка будет завершена в июле 2024 года.
Недавно Депздрав ХМАО заявил, что медучреждениях региона отсутствует нехватка врачей. В больницах округа работают 33 540 медицинских работников.
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