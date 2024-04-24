Дамба у тюменской трассы дала течь

В Абатском районе Тюменской области была обнаружена течь в дамбе, по которой проходит трасса Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Ее заметили сотрудники МЧС и дорожной службы, благодаря чему удалось предотвратить прорыв, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«В Тюменской области предотвратили прорыв дамбы. В Абатском районе при совместном патрулировании дамбы, по которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень-Омск, сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили течь», — написано в telegram-канале ведомства.
За несколько часов спасатели смогли засыпать и укрепить слабое место. Сейчас течь устранена, вода откачивается, а на трассе организовано реверсивное движение.
Возле тюменского села Абатское уровень воды в реке Ишим поднялся до 1056 сантиметров. Рост уровня воды за 12 часов составил 137 сантиметров.
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В Абатском районе Тюменской области была обнаружена течь в дамбе, по которой проходит трасса Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Ее заметили сотрудники МЧС и дорожной службы, благодаря чему удалось предотвратить прорыв, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «В Тюменской области предотвратили прорыв дамбы. В Абатском районе при совместном патрулировании дамбы, по которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень-Омск, сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили течь», — написано в telegram-канале ведомства. За несколько часов спасатели смогли засыпать и укрепить слабое место. Сейчас течь устранена, вода откачивается, а на трассе организовано реверсивное движение. Возле тюменского села Абатское уровень воды в реке Ишим поднялся до 1056 сантиметров. Рост уровня воды за 12 часов составил 137 сантиметров.