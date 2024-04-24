24 апреля 2024

Дамба у тюменской трассы дала течь

МЧС предотвратило прорыв дамбы в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок, Абатское. Ишимский район . Тюмень , половодье, дамба, укрепление, наводнение, потоп, разлив
В Тюменской области предотвратили прорыв дамбы Фото:
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В Абатском районе Тюменской области была обнаружена течь в дамбе, по которой проходит трасса Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Ее заметили сотрудники МЧС и дорожной службы, благодаря чему удалось предотвратить прорыв, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«В Тюменской области предотвратили прорыв дамбы. В Абатском районе при совместном патрулировании дамбы, по которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень-Омск, сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили течь», — написано в telegram-канале ведомства.

За несколько часов спасатели смогли засыпать и укрепить слабое место. Сейчас течь устранена, вода откачивается, а на трассе организовано реверсивное движение.

Возле тюменского села Абатское уровень воды в реке Ишим поднялся до 1056 сантиметров. Рост уровня воды за 12 часов составил 137 сантиметров.

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В Абатском районе Тюменской области была обнаружена течь в дамбе, по которой проходит трасса Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Ее заметили сотрудники МЧС и дорожной службы, благодаря чему удалось предотвратить прорыв, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «В Тюменской области предотвратили прорыв дамбы. В Абатском районе при совместном патрулировании дамбы, по которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень-Омск, сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили течь», — написано в telegram-канале ведомства. За несколько часов спасатели смогли засыпать и укрепить слабое место. Сейчас течь устранена, вода откачивается, а на трассе организовано реверсивное движение. Возле тюменского села Абатское уровень воды в реке Ишим поднялся до 1056 сантиметров. Рост уровня воды за 12 часов составил 137 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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