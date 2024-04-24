Дамба у тюменской трассы дала течь

МЧС предотвратило прорыв дамбы в Тюменской области

25 апреля 2024 в 07:12 Размер текста - 17 +

В Тюменской области предотвратили прорыв дамбы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Абатском районе Тюменской области была обнаружена течь в дамбе, по которой проходит трасса Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Ее заметили сотрудники МЧС и дорожной службы, благодаря чему удалось предотвратить прорыв, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «В Тюменской области предотвратили прорыв дамбы. В Абатском районе при совместном патрулировании дамбы, по которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень-Омск, сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили течь», — написано в telegram-канале ведомства. За несколько часов спасатели смогли засыпать и укрепить слабое место. Сейчас течь устранена, вода откачивается, а на трассе организовано реверсивное движение. Возле тюменского села Абатское уровень воды в реке Ишим поднялся до 1056 сантиметров. Рост уровня воды за 12 часов составил 137 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Абатском районе Тюменской области была обнаружена течь в дамбе, по которой проходит трасса Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Ее заметили сотрудники МЧС и дорожной службы, благодаря чему удалось предотвратить прорыв, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «В Тюменской области предотвратили прорыв дамбы. В Абатском районе при совместном патрулировании дамбы, по которой проходит федеральная автомобильная дорога Тюмень-Омск, сотрудники МЧС России и дорожной службы обнаружили течь», — написано в telegram-канале ведомства. За несколько часов спасатели смогли засыпать и укрепить слабое место. Сейчас течь устранена, вода откачивается, а на трассе организовано реверсивное движение. Возле тюменского села Абатское уровень воды в реке Ишим поднялся до 1056 сантиметров. Рост уровня воды за 12 часов составил 137 сантиметров.