Россияне потратили рекордные 607 млрд рублей на покупку авто с пробегом в марте

25 апреля 2024 в 08:12 Размер текста - 17 +

В марте траты на авто до пяти лет выросли до 28,1% от общей суммы покупок россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В марте россияне потратили 607 млрд рублей на покупку автомобилей с пробегом, что является рекордной суммой. Высокий спрос на машины связывается с большим объемом рынка, в марте он превысил 500 тысяч единиц. Об этом сообщил исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов. «Одной из причин рекордной суммы потраченных в марте денег на покупку автомобилей с пробегом является довольно высокий объем рынка. В марте этот показатель составил почти 502 тысяч единиц», — заявил Удалов. Его слова передает ТАСС. Исполнительный директор «Автостата» добавил, что нынешний показатель объема рынка на 26% выше, чем в феврале. Также за последние полгода вторичный рынок впервые превысил отметку в полмиллиона машин. Рост самого рынка был обусловлен ожидаемым с 1 апреля увеличением цен из-за изменения порядка расчета утилизационного сбора. Согласно исследованию «Открытие авто» и «Автостат», финансовая емкость вторичного рынка в первом квартале составила 1,43 триллиона рублей. Особенно выросли траты на автомобили до пяти лет — в марте на них пришлось 28,1% от общей суммы, что на 2,5 процентных пункта больше, чем в феврале. При этом доля расходов на машины старше десяти лет снизилась до 38%. На вторичном рынке лидируют европейские и корейские бренды, показавшие в начале весны наибольший рост финансовой емкости. Россияне купили подержанных европейских машин на 227,6 млрд рублей, а корейских — на 91,1 млрд рублей, что в обоих случаях на 39% больше по сравнению с февралем. Ранее директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук сообщил, что компании Китая не готовы экспортировать малые партии запчастей для машин в РФ. В связи с этим от 30% до 50% от всего рынка автозапчастей составляют фальсификаты. Он добавил, что китайские компании заточены на объемные поставки, поэтому происходит подобная ситуация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В марте россияне потратили 607 млрд рублей на покупку автомобилей с пробегом, что является рекордной суммой. Высокий спрос на машины связывается с большим объемом рынка, в марте он превысил 500 тысяч единиц. Об этом сообщил исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов. «Одной из причин рекордной суммы потраченных в марте денег на покупку автомобилей с пробегом является довольно высокий объем рынка. В марте этот показатель составил почти 502 тысяч единиц», — заявил Удалов. Его слова передает ТАСС. Исполнительный директор «Автостата» добавил, что нынешний показатель объема рынка на 26% выше, чем в феврале. Также за последние полгода вторичный рынок впервые превысил отметку в полмиллиона машин. Рост самого рынка был обусловлен ожидаемым с 1 апреля увеличением цен из-за изменения порядка расчета утилизационного сбора. Согласно исследованию «Открытие авто» и «Автостат», финансовая емкость вторичного рынка в первом квартале составила 1,43 триллиона рублей. Особенно выросли траты на автомобили до пяти лет — в марте на них пришлось 28,1% от общей суммы, что на 2,5 процентных пункта больше, чем в феврале. При этом доля расходов на машины старше десяти лет снизилась до 38%. На вторичном рынке лидируют европейские и корейские бренды, показавшие в начале весны наибольший рост финансовой емкости. Россияне купили подержанных европейских машин на 227,6 млрд рублей, а корейских — на 91,1 млрд рублей, что в обоих случаях на 39% больше по сравнению с февралем. Ранее директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук сообщил, что компании Китая не готовы экспортировать малые партии запчастей для машин в РФ. В связи с этим от 30% до 50% от всего рынка автозапчастей составляют фальсификаты. Он добавил, что китайские компании заточены на объемные поставки, поэтому происходит подобная ситуация.