Матвиенко: в России не будет «закручивания гаек» после теракта в «Крокусе»

25 апреля 2024 в 09:12 Размер текста - 17 +

Матвиенко заявила, что РФ не будет возвращаться к тоталитарному строю государства, потому что настроена на развитие Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» У руководства России нет планов по «закручиванию гаек» после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Страна настроена на развитие, в связи с этим возвращение к тоталитаризму является невозможным. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответив на вопрос насчет ее отношения к звучащим после теракта пожеланиями ужесточить законодательство РФ в разных сферах. «Я хочу сказать, что планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки. Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо», — передает РИА Новости слова Матвиенко. Она добавила, что у страны уже есть исторический опыт и все знают, как долго происходила ликвидация последствий. По словам Матвиенко, Россия настроена на развитие, поэтому в такой стране никогда не может быть тоталитарного государства в XXI веке. Она также назвала разговоры о «закручивании гаек» домыслами и отметила, что такие темы зачастую вбрасываются в общество специально. Матвиенко отметила, что никогда нельзя под давлением принимать важные государственные решения. Кроме того, спикер Совфеда напомнила, что безопасность граждан является ключевой составляющей для каждого государства. В связи с этим нужно делать для этого все необходимое, в том числе и на законодательном уровне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У руководства России нет планов по «закручиванию гаек» после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Страна настроена на развитие, в связи с этим возвращение к тоталитаризму является невозможным. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответив на вопрос насчет ее отношения к звучащим после теракта пожеланиями ужесточить законодательство РФ в разных сферах. «Я хочу сказать, что планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки. Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо», — передает РИА Новости слова Матвиенко. Она добавила, что у страны уже есть исторический опыт и все знают, как долго происходила ликвидация последствий. По словам Матвиенко, Россия настроена на развитие, поэтому в такой стране никогда не может быть тоталитарного государства в XXI веке. Она также назвала разговоры о «закручивании гаек» домыслами и отметила, что такие темы зачастую вбрасываются в общество специально. Матвиенко отметила, что никогда нельзя под давлением принимать важные государственные решения. Кроме того, спикер Совфеда напомнила, что безопасность граждан является ключевой составляющей для каждого государства. В связи с этим нужно делать для этого все необходимое, в том числе и на законодательном уровне.