Матвиенко: в России не будет «закручивания гаек» после теракта в «Крокусе»

У руководства России нет планов по «закручиванию гаек» после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Страна настроена на развитие, в связи с этим возвращение к тоталитаризму является невозможным. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответив на вопрос насчет ее отношения к звучащим после теракта пожеланиями ужесточить законодательство РФ в разных сферах.
«Я хочу сказать, что планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки. Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо», — передает РИА Новости слова Матвиенко. Она добавила, что у страны уже есть исторический опыт и все знают, как долго происходила ликвидация последствий.
По словам Матвиенко, Россия настроена на развитие, поэтому в такой стране никогда не может быть тоталитарного государства в XXI веке. Она также назвала разговоры о «закручивании гаек» домыслами и отметила, что такие темы зачастую вбрасываются в общество специально. Матвиенко отметила, что никогда нельзя под давлением принимать важные государственные решения.
Кроме того, спикер Совфеда напомнила, что безопасность граждан является ключевой составляющей для каждого государства. В связи с этим нужно делать для этого все необходимое, в том числе и на законодательном уровне.
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