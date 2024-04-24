Хоккеисты «Металлурга», ставшие чемпионами Континентальной хоккейной лиги, привезли кубок Гагарина в Магнитогорск (Челябинская область). Об этом сообщает официальный telegram-канал клуба.
«Перед началом сезона я вам кубок не обещал. Я вас обманул!» — торжествующе объявил болельщикам, встречавшим команду в аэропорту, главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Встретить команду, ставшую победительницей Кубка Гагарина сезона 2023—2024 годов, в аэропорт Магнитогорска ранним утром пришли сотни болельщиков. Со сцены чемпионы заявили, что кубок они выиграли для болельщиков и для всего Магнитогорска.
В финале Кубка Гагарина «Металлург» встречался с ярославским «Локомотивом». Магнитогорская команда в четырех встречах серии выиграла все четыре игры и стала чемпионом.
Металлург стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз. Ранее команда выигрывала трофей в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов. Команду с победой в чемпионате поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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