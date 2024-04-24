24 апреля 2024

Хоккеисты «Металлурга» привезли кубок Гагарина в Магнитогорск. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кубок Гагарина. Магнитогорск, кубок гагарина
«Металлург» стал трехкратным обладателем кубка Гагарина Фото:

Хоккеисты «Металлурга», ставшие чемпионами Континентальной хоккейной лиги, привезли кубок Гагарина в Магнитогорск (Челябинская область). Об этом сообщает официальный telegram-канал клуба.

«Перед началом сезона я вам кубок не обещал. Я вас обманул!» — торжествующе объявил болельщикам, встречавшим команду в аэропорту, главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Встретить команду, ставшую победительницей Кубка Гагарина сезона 2023—2024 годов, в аэропорт Магнитогорска ранним утром пришли сотни болельщиков. Со сцены чемпионы заявили, что кубок они выиграли для болельщиков и для всего Магнитогорска.

В финале Кубка Гагарина «Металлург» встречался с ярославским «Локомотивом». Магнитогорская команда в четырех встречах серии выиграла все четыре игры и стала чемпионом.

Металлург стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз. Ранее команда выигрывала трофей в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов. Команду с победой в чемпионате поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккеисты «Металлурга», ставшие чемпионами Континентальной хоккейной лиги, привезли кубок Гагарина в Магнитогорск (Челябинская область). Об этом сообщает официальный telegram-канал клуба. «Перед началом сезона я вам кубок не обещал. Я вас обманул!» — торжествующе объявил болельщикам, встречавшим команду в аэропорту, главный тренер «Металлурга» Андрей Разин. Встретить команду, ставшую победительницей Кубка Гагарина сезона 2023—2024 годов, в аэропорт Магнитогорска ранним утром пришли сотни болельщиков. Со сцены чемпионы заявили, что кубок они выиграли для болельщиков и для всего Магнитогорска. В финале Кубка Гагарина «Металлург» встречался с ярославским «Локомотивом». Магнитогорская команда в четырех встречах серии выиграла все четыре игры и стала чемпионом. Металлург стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз. Ранее команда выигрывала трофей в сезонах 2013-2014 и 2015—2016 годов. Команду с победой в чемпионате поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...