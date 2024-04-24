Звезда фильма «Бумер» Мерзликин восхитился снегом в Перми

Звезда фильма «Бумер» Андрей Мерзликин восхитился снегом в Перми. Актер театра и кино, народный артист РФ приехавший в краевую столицу, поприветствовал своих подписчиков в аккаунте в Telegram.
«Пермь, здравствуй! Завтра [25 апреля] наш концерт „Искусство побеждать“ по роману Шолохова „Они сражались за Родину“ […] Пермь — это снег», — поделился впечатлениями Мерзликин. Концерт пройдет в Пермской краевой филармонии «Искусство побеждать» — авторский проект Мерзликина и художественного руководителя и главного дирижера Калининградского областного оркестра русских народных инструментов Антона Жукова. Он посвящен 80-летию Сталинградской битвы.
URA.RU писало, что в ночь на 25 апреля в Пермском крае прошел сильный снегопад. В региональном ГУ МЧС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге в связи со сложными погодными условиями.
Андрей Мерзликин (слева) представит в Перми авторский проект, посвященный 80-летию Сталинградской битвы
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Звезда фильма «Бумер» Андрей Мерзликин восхитился снегом в Перми. Актер театра и кино, народный артист РФ приехавший в краевую столицу, поприветствовал своих подписчиков в аккаунте в Telegram. «Пермь, здравствуй! Завтра [25 апреля] наш концерт „Искусство побеждать“ по роману Шолохова „Они сражались за Родину“ […] Пермь — это снег», — поделился впечатлениями Мерзликин. Концерт пройдет в Пермской краевой филармонии «Искусство побеждать» — авторский проект Мерзликина и художественного руководителя и главного дирижера Калининградского областного оркестра русских народных инструментов Антона Жукова. Он посвящен 80-летию Сталинградской битвы. URA.RU писало, что в ночь на 25 апреля в Пермском крае прошел сильный снегопад. В региональном ГУ МЧС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге в связи со сложными погодными условиями.