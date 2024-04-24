В Челябинской области круглогодично запрещено вылавливать шесть видов рыбы и раков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минэкологии
«На территории Челябинской области начался нерестовый период, который накладывает ряд ограничений по добыче водных ресурсов и смежным видам деятельности. Круглогодично запрещено добывать следующие виды водных биоресурсов: стерлядь, таймень, хариус, обыкновенный подкаменщик, ручьевая форель (кумжа), артемия и артемия на стадии цист, так как они занесены в Красную книгу РФ», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Нарушение действующих правил влечет административную и уголовную ответственность. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 25 апреля стартует нерестовый период. На трех водоемах Челябинской области — Троицком и Южноуральском водохранилищах и озере Улагач нерестовый запрет начинается раньше, с 25 апреля, и продлится до 5 июня. На остальных водоемах запрет действует позже, с 5 мая по 15 июня.
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