24 апреля 2024

Челябинцам назвали запрещенные для ловли виды рыб и раков. Список

В Челябинской области круглогодично нельзя вылавливать шесть видов рыбы и раков
© Служба новостей «URA.RU»
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Ростов на Дону. Пермь, рыбалка, рыбак с удочкой
В Челябинской области запрещено добывать рыбу и раков из Красной книги РФ Фото:

В Челябинской области круглогодично запрещено вылавливать шесть видов рыбы и раков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минэкологии

«На территории Челябинской области начался нерестовый период, который накладывает ряд ограничений по добыче водных ресурсов и смежным видам деятельности. Круглогодично запрещено добывать следующие виды водных биоресурсов: стерлядь, таймень, хариус, обыкновенный подкаменщик, ручьевая форель (кумжа), артемия и артемия на стадии цист, так как они занесены в Красную книгу РФ», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Нарушение действующих правил влечет административную и уголовную ответственность. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 25 апреля стартует нерестовый период. На трех водоемах Челябинской области — Троицком и Южноуральском водохранилищах и озере Улагач нерестовый запрет начинается раньше, с 25 апреля, и продлится до 5 июня. На остальных водоемах запрет действует позже, с 5 мая по 15 июня.

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В Челябинской области круглогодично запрещено вылавливать шесть видов рыбы и раков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минэкологии «На территории Челябинской области начался нерестовый период, который накладывает ряд ограничений по добыче водных ресурсов и смежным видам деятельности. Круглогодично запрещено добывать следующие виды водных биоресурсов: стерлядь, таймень, хариус, обыкновенный подкаменщик, ручьевая форель (кумжа), артемия и артемия на стадии цист, так как они занесены в Красную книгу РФ», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Нарушение действующих правил влечет административную и уголовную ответственность. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области с 25 апреля стартует нерестовый период. На трех водоемах Челябинской области — Троицком и Южноуральском водохранилищах и озере Улагач нерестовый запрет начинается раньше, с 25 апреля, и продлится до 5 июня. На остальных водоемах запрет действует позже, с 5 мая по 15 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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