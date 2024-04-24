24 апреля 2024

Участница «Мама в 16» из Екатеринбурга беременна второй раз. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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У девушки новый молодой человек, от которого она может быть беременна
У девушки новый молодой человек, от которого она может быть беременна Фото:

Олеся из Екатеринбурга, которая снялась в выпуске "Мама в 16" (ранее «Беременна в 16») на телеканале «Ю», вновь ждет ребенка. Эмоциональное видео девушка выложила на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Ребята, я просто не знаю, что делать. Беременность — это одно, но у меня еще есть проблема, которую я вам пока не могу сказать», — рассказала Олеся.

При этом некоторые подписчики ставят под сомнение правдивость этой новости. "Полоски нарисованы. На настоящем тесте они никогда так близко не расположены друг к другу", — уверена подписчица под ником f.ershovaa. Такого же мнения придерживается пользователь polyshina_23. 

Выпуск с 17-летней Олесей вышел 20 марта 2024 года. Екатеринбурженка забеременела от 19-летнего Владимира, с которым после шоу развелась из-за его измен. Во время проекта девушка призналась, что часто прогуливала уроки, хулиганила, искала внимания и признания в уличных компаниях. 

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Олеся из Екатеринбурга, которая снялась в выпуске "Мама в 16" (ранее «Беременна в 16») на телеканале «Ю», вновь ждет ребенка. Эмоциональное видео девушка выложила на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Ребята, я просто не знаю, что делать. Беременность — это одно, но у меня еще есть проблема, которую я вам пока не могу сказать», — рассказала Олеся. При этом некоторые подписчики ставят под сомнение правдивость этой новости. "Полоски нарисованы. На настоящем тесте они никогда так близко не расположены друг к другу", — уверена подписчица под ником f.ershovaa. Такого же мнения придерживается пользователь polyshina_23.  Выпуск с 17-летней Олесей вышел 20 марта 2024 года. Екатеринбурженка забеременела от 19-летнего Владимира, с которым после шоу развелась из-за его измен. Во время проекта девушка призналась, что часто прогуливала уроки, хулиганила, искала внимания и признания в уличных компаниях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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