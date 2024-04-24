Олеся из Екатеринбурга, которая снялась в выпуске "Мама в 16" (ранее «Беременна в 16») на телеканале «Ю», вновь ждет ребенка. Эмоциональное видео девушка выложила на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Ребята, я просто не знаю, что делать. Беременность — это одно, но у меня еще есть проблема, которую я вам пока не могу сказать», — рассказала Олеся.
При этом некоторые подписчики ставят под сомнение правдивость этой новости. "Полоски нарисованы. На настоящем тесте они никогда так близко не расположены друг к другу", — уверена подписчица под ником f.ershovaa. Такого же мнения придерживается пользователь polyshina_23.
Выпуск с 17-летней Олесей вышел 20 марта 2024 года. Екатеринбурженка забеременела от 19-летнего Владимира, с которым после шоу развелась из-за его измен. Во время проекта девушка призналась, что часто прогуливала уроки, хулиганила, искала внимания и признания в уличных компаниях.
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