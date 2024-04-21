21 апреля 2024

Что такое «горлышко» Тобола, из-за которого затопило часть Кургана. Фото, видео

Курган частично затопило из-за узкого русла Тобола на востоке города
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, половодье, дача, паводок, уровень воды, наводнение, улиц, снт
Тобол вышел из русла и затопил часть Кургана Фото:
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Узкое и заиленное русло Тобола в восточной части Кургана повлияло на разлив в пойме реки и затопление правобережных микрорайонов. Как наводнение у Кургана приняло форму бутылки с горлышком, показывает корреспондент URA.RU.

Большая вода упирается в дамбу в Восточном поселке и автодорогу. «Объем воды колоссальный <…> вода начинает отрезать и заливать СНТ и ДНТ, начиная от ж/д моста через Тобол, моста через Тобол по улице Бурова-Петрова и далее вдоль всей правобережной части в сторону Смолино, шоссе Тюнина и далее — Тополей», — писал губернатор Вадим Шумков в соцсетях за несколько дней до пика наводнения в Кургане. Он же опубликовал спутниковый снимок Тобола у Кургана.

Переполненная река выходит из Кургана под Омским мостом. Большие массы воды не проходят быстро по узкому участку. Они ищут себе выход в правобережье, где расположены несколько микрорайонов и дачных поселков. Русло в этом месте не справилось с объемами паводковых вод, поэтому была затоплена пойма с построенными в ней домами и дачами. Само русло начинали чистить и углублять, но не успели закончить до наводнения.

Ранее URA.RU сообщало, что вода ищет выход в восточной части города через «горлышко». Уже несколько дней горожане и добровольцы здесь укрепляют дамбу, чтобы избежать опасных явлений при наводнении. В настоящее время уровень воды у Тобола падает, он уходит в Кетовский и Белозерский округа на северо-восток.

Вода реки Тобол медленно проходит сквозь «горлышко» русла на востоке города — снимок со спутника
Вода реки Тобол медленно проходит сквозь «горлышко» русла на востоке города — снимок со спутника

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Узкое и заиленное русло Тобола в восточной части Кургана повлияло на разлив в пойме реки и затопление правобережных микрорайонов. Как наводнение у Кургана приняло форму бутылки с горлышком, показывает корреспондент URA.RU. Большая вода упирается в дамбу в Восточном поселке и автодорогу. «Объем воды колоссальный <…> вода начинает отрезать и заливать СНТ и ДНТ, начиная от ж/д моста через Тобол, моста через Тобол по улице Бурова-Петрова и далее вдоль всей правобережной части в сторону Смолино, шоссе Тюнина и далее — Тополей», — писал губернатор Вадим Шумков в соцсетях за несколько дней до пика наводнения в Кургане. Он же опубликовал спутниковый снимок Тобола у Кургана. Переполненная река выходит из Кургана под Омским мостом. Большие массы воды не проходят быстро по узкому участку. Они ищут себе выход в правобережье, где расположены несколько микрорайонов и дачных поселков. Русло в этом месте не справилось с объемами паводковых вод, поэтому была затоплена пойма с построенными в ней домами и дачами. Само русло начинали чистить и углублять, но не успели закончить до наводнения. Ранее URA.RU сообщало, что вода ищет выход в восточной части города через «горлышко». Уже несколько дней горожане и добровольцы здесь укрепляют дамбу, чтобы избежать опасных явлений при наводнении. В настоящее время уровень воды у Тобола падает, он уходит в Кетовский и Белозерский округа на северо-восток.
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