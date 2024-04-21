Узкое и заиленное русло Тобола в восточной части Кургана повлияло на разлив в пойме реки и затопление правобережных микрорайонов. Как наводнение у Кургана приняло форму бутылки с горлышком, показывает корреспондент URA.RU.
Большая вода упирается в дамбу в Восточном поселке и автодорогу. «Объем воды колоссальный <…> вода начинает отрезать и заливать СНТ и ДНТ, начиная от ж/д моста через Тобол, моста через Тобол по улице Бурова-Петрова и далее вдоль всей правобережной части в сторону Смолино, шоссе Тюнина и далее — Тополей», — писал губернатор Вадим Шумков в соцсетях за несколько дней до пика наводнения в Кургане. Он же опубликовал спутниковый снимок Тобола у Кургана.
Переполненная река выходит из Кургана под Омским мостом. Большие массы воды не проходят быстро по узкому участку. Они ищут себе выход в правобережье, где расположены несколько микрорайонов и дачных поселков. Русло в этом месте не справилось с объемами паводковых вод, поэтому была затоплена пойма с построенными в ней домами и дачами. Само русло начинали чистить и углублять, но не успели закончить до наводнения.
Ранее URA.RU сообщало, что вода ищет выход в восточной части города через «горлышко». Уже несколько дней горожане и добровольцы здесь укрепляют дамбу, чтобы избежать опасных явлений при наводнении. В настоящее время уровень воды у Тобола падает, он уходит в Кетовский и Белозерский округа на северо-восток.
Вода реки Тобол медленно проходит сквозь «горлышко» русла на востоке города — снимок со спутника
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Узкое и заиленное русло Тобола в восточной части Кургана повлияло на разлив в пойме реки и затопление правобережных микрорайонов. Как наводнение у Кургана приняло форму бутылки с горлышком, показывает корреспондент URA.RU. Большая вода упирается в дамбу в Восточном поселке и автодорогу. «Объем воды колоссальный <…> вода начинает отрезать и заливать СНТ и ДНТ, начиная от ж/д моста через Тобол, моста через Тобол по улице Бурова-Петрова и далее вдоль всей правобережной части в сторону Смолино, шоссе Тюнина и далее — Тополей», — писал губернатор Вадим Шумков в соцсетях за несколько дней до пика наводнения в Кургане. Он же опубликовал спутниковый снимок Тобола у Кургана. Переполненная река выходит из Кургана под Омским мостом. Большие массы воды не проходят быстро по узкому участку. Они ищут себе выход в правобережье, где расположены несколько микрорайонов и дачных поселков. Русло в этом месте не справилось с объемами паводковых вод, поэтому была затоплена пойма с построенными в ней домами и дачами. Само русло начинали чистить и углублять, но не успели закончить до наводнения. Ранее URA.RU сообщало, что вода ищет выход в восточной части города через «горлышко». Уже несколько дней горожане и добровольцы здесь укрепляют дамбу, чтобы избежать опасных явлений при наводнении. В настоящее время уровень воды у Тобола падает, он уходит в Кетовский и Белозерский округа на северо-восток.