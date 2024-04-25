В деле экс-замминистра обороны Иванова появился третий фигурант. Фото

Сообщник экс-замминистра обороны Иванова Фомин арестован на два месяца
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Фомин помогал Тимуру Иванову обходить плату за ремонт, считает следствие Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Третий фигурант дела о получении крупной взятки экс-замминистра Минобороны РФ Тимуром Ивановым Александр Фомин арестован. Об этом сообщили в суде.

«Еще один фигурант по делу уже бывшего заместителя министра обороны РФ отправлен под стражу. Фомин арестован до 23 июня», — говорится в сообщении telegram-канала «Суды общей юрисдикции города Москвы». Следствие считает, что Фомин помогал Иванову и его другу обходить оплату за ремонт и реконструкцию объектов.

Фотография Александра Фомина из зала суда
Фотография Александра Фомина из зала суда
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Третий фигурант дела о получении крупной взятки экс-замминистра Минобороны РФ Тимуром Ивановым Александр Фомин арестован. Об этом сообщили в суде. «Еще один фигурант по делу уже бывшего заместителя министра обороны РФ отправлен под стражу. Фомин арестован до 23 июня», — говорится в сообщении telegram-канала «Суды общей юрисдикции города Москвы». Следствие считает, что Фомин помогал Иванову и его другу обходить оплату за ремонт и реконструкцию объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...