В деле экс-замминистра обороны Иванова появился третий фигурант. Фото

Сообщник экс-замминистра обороны Иванова Фомин арестован на два месяца

25 апреля 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Фомин помогал Тимуру Иванову обходить плату за ремонт, считает следствие Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Третий фигурант дела о получении крупной взятки экс-замминистра Минобороны РФ Тимуром Ивановым Александр Фомин арестован. Об этом сообщили в суде. «Еще один фигурант по делу уже бывшего заместителя министра обороны РФ отправлен под стражу. Фомин арестован до 23 июня», — говорится в сообщении telegram-канала «Суды общей юрисдикции города Москвы». Следствие считает, что Фомин помогал Иванову и его другу обходить оплату за ремонт и реконструкцию объектов. Фотография Александра Фомина из зала суда telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Третий фигурант дела о получении крупной взятки экс-замминистра Минобороны РФ Тимуром Ивановым Александр Фомин арестован. Об этом сообщили в суде. «Еще один фигурант по делу уже бывшего заместителя министра обороны РФ отправлен под стражу. Фомин арестован до 23 июня», — говорится в сообщении telegram-канала «Суды общей юрисдикции города Москвы». Следствие считает, что Фомин помогал Иванову и его другу обходить оплату за ремонт и реконструкцию объектов.