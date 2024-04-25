Фомин помогал Тимуру Иванову обходить плату за ремонт, считает следствие
новость из сюжетаЗамглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке
Третий фигурант дела о получении крупной взятки экс-замминистра Минобороны РФ Тимуром Ивановым Александр Фомин арестован. Об этом сообщили в суде.
«Еще один фигурант по делу уже бывшего заместителя министра обороны РФ отправлен под стражу. Фомин арестован до 23 июня», — говорится в сообщении
Фотография Александра Фомина из зала суда
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