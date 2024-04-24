24 апреля 2024

В Екатеринбурге отменили салют на День Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют День победы. Екатеринбург, салют, фейерверк, салют победы, салют 9 мая
Салют отменили в целях безопасности Фото:

В Екатеринбурге отменили фейерверк на День Победы. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на заседании коллегии в администрации, передает корреспондент URA.RU.

«Хочу акцентировать внимание, вопросы безопасности прежде всего. Фейерверков в этому году не будет», — сообщил Орлов

В прошлом году количество праздничных салютов сократили с трех до одного. Его запускали только на акватории городского пруда.

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В Екатеринбурге отменили фейерверк на День Победы. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на заседании коллегии в администрации, передает корреспондент URA.RU. «Хочу акцентировать внимание, вопросы безопасности прежде всего. Фейерверков в этому году не будет», — сообщил Орлов В прошлом году количество праздничных салютов сократили с трех до одного. Его запускали только на акватории городского пруда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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