В Екатеринбурге отменили салют на День Победы

Салют отменили в целях безопасности
В Екатеринбурге отменили фейерверк на День Победы. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на заседании коллегии в администрации, передает корреспондент URA.RU.
«Хочу акцентировать внимание, вопросы безопасности прежде всего. Фейерверков в этому году не будет», — сообщил Орлов
В прошлом году количество праздничных салютов сократили с трех до одного. Его запускали только на акватории городского пруда.
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