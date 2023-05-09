В Екатеринбурге начался праздничный салют на День Победы. Фото, видео

09 мая 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге стартовал салют ко Дню Победы над акваторией Городского пруда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге стартовал праздничный салют над акваторией Городского пруда. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Праздничный салют стартовал. Тысячи екатеринбуржцев, после гала-концерта на Плотинке идут к набережной реки Исеть, чтобы занять лучшие места для просмотра салюта», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 9 мая прошел посвященный 78-летнию годовщины победы в Великой Отечественной войне гала-концерт «Дорога к Победе», на котором выступили патриотичный певец Shaman, артист Владимир Пресняков, а также певица Наталья Подольская. Также агентство рассказывало, что общественный транспорт Екатеринбурга в День Победы будет работать до часа ночи 10 мая. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге стартовал праздничный салют над акваторией Городского пруда. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Праздничный салют стартовал. Тысячи екатеринбуржцев, после гала-концерта на Плотинке идут к набережной реки Исеть, чтобы занять лучшие места для просмотра салюта», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 9 мая прошел посвященный 78-летнию годовщины победы в Великой Отечественной войне гала-концерт «Дорога к Победе», на котором выступили патриотичный певец Shaman, артист Владимир Пресняков, а также певица Наталья Подольская. Также агентство рассказывало, что общественный транспорт Екатеринбурга в День Победы будет работать до часа ночи 10 мая.