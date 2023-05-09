В Екатеринбурге стартовал праздничный салют над акваторией Городского пруда. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Праздничный салют стартовал. Тысячи екатеринбуржцев, после гала-концерта на Плотинке идут к набережной реки Исеть, чтобы занять лучшие места для просмотра салюта», — передает корреспондент URA.RU с места событий.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге 9 мая прошел посвященный 78-летнию годовщины победы в Великой Отечественной войне гала-концерт «Дорога к Победе», на котором выступили патриотичный певец Shaman, артист Владимир Пресняков, а также певица Наталья Подольская. Также агентство рассказывало, что общественный транспорт Екатеринбурга в День Победы будет работать до часа ночи 10 мая.
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