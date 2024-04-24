Жена прокурора Краснокамска Третьякова отказалась от мандата депутата ради мужа

Надежда Третьякова сослалась на состояние здоровья
Депутат думы Краснокамского округа Надежда Третьякова, которая является супругой местного прокурора Михаила Третьякова, отказалась от мандата. На заседании думы 24 апреля ее заявление было удовлетворено.
«Третьякова ушла по собственному желанию», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ее уход связан с возможным конфликтом интересов: будучи женой прокурора она голосует в том числе и по его инициативам.
Спикер думы Краснокамска Дмитрий Чеплыгин подтвердил информацию. Одной из причин стало состояние здоровья Третьяковой.
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