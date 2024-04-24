24 апреля 2024

Жена прокурора Краснокамска Третьякова отказалась от мандата депутата ради мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, маникюр, ногти, рука чиновницы, планшет
Надежда Третьякова сослалась на состояние здоровья Фото:

Депутат думы Краснокамского округа Надежда Третьякова, которая является супругой местного прокурора Михаила Третьякова, отказалась от мандата. На заседании думы 24 апреля ее заявление было удовлетворено.

«Третьякова ушла по собственному желанию», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ее уход связан с возможным конфликтом интересов: будучи женой прокурора она голосует в том числе и по его инициативам.

Спикер думы Краснокамска Дмитрий Чеплыгин подтвердил информацию. Одной из причин стало состояние здоровья Третьяковой.

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Депутат думы Краснокамского округа Надежда Третьякова, которая является супругой местного прокурора Михаила Третьякова, отказалась от мандата. На заседании думы 24 апреля ее заявление было удовлетворено. «Третьякова ушла по собственному желанию», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Ее уход связан с возможным конфликтом интересов: будучи женой прокурора она голосует в том числе и по его инициативам. Спикер думы Краснокамска Дмитрий Чеплыгин подтвердил информацию. Одной из причин стало состояние здоровья Третьяковой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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