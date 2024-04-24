24 апреля 2024

Екатеринбуржцы остались без гуляний в центре города на 9 Мая

Гуляния на 9 Мая в Екатеринбурге перенесли из центра в парк Маяковского
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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SHAMAN. Екатеринбург, ограждение, день победы, флаг россии, патриотизм, праздник
Массовых мероприятий в Екатеринбурге не будет Фото:

В День Победы праздничные гуляния перенесут из центра Екатеринбурга в парк Маяковского. Об этом рассказал глава управления культуры города Илья Марков, передает корреспондент URA.RU.

«Массовых мероприятий мы проводить не будем, но с участием наших граждан пройдут мероприятия на категорийных площадках. В первую очередь мы должны думать о сохранении памяти и безопасности горожан», — заявил Марков. Все мероприятия пройдут в ЦПКиО.

Также в этом году не будет праздничного фейерверка. По словам Алексея Орлова, в Историческом сквере, где традиционно запускают салют, невозможно обеспечить безопасность. Акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате, подробнее о способах почтить память ветеранов Великой Отечественной войны — в материале URA.RU.

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В День Победы праздничные гуляния перенесут из центра Екатеринбурга в парк Маяковского. Об этом рассказал глава управления культуры города Илья Марков, передает корреспондент URA.RU. «Массовых мероприятий мы проводить не будем, но с участием наших граждан пройдут мероприятия на категорийных площадках. В первую очередь мы должны думать о сохранении памяти и безопасности горожан», — заявил Марков. Все мероприятия пройдут в ЦПКиО. Также в этом году не будет праздничного фейерверка. По словам Алексея Орлова, в Историческом сквере, где традиционно запускают салют, невозможно обеспечить безопасность. Акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате, подробнее о способах почтить память ветеранов Великой Отечественной войны — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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