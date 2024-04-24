Екатеринбуржцы остались без гуляний в центре города на 9 Мая

В День Победы праздничные гуляния перенесут из центра Екатеринбурга в парк Маяковского. Об этом рассказал глава управления культуры города Илья Марков, передает корреспондент URA.RU.
«Массовых мероприятий мы проводить не будем, но с участием наших граждан пройдут мероприятия на категорийных площадках. В первую очередь мы должны думать о сохранении памяти и безопасности горожан», — заявил Марков. Все мероприятия пройдут в ЦПКиО.
Также в этом году не будет праздничного фейерверка. По словам Алексея Орлова, в Историческом сквере, где традиционно запускают салют, невозможно обеспечить безопасность. Акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате, подробнее о способах почтить память ветеранов Великой Отечественной войны — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!