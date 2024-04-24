24 апреля 2024

Туристы из ХМАО бросились скупать путевки в Петербург на майские праздники

Жители ХМАО стали активно бронировать отдых в Санкт-Петербурге на май
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане едут в Санкт-Петербург ради экскурсий на майские праздники Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно бронировать отдых в Санкт-Петербурге, рассказали URA.RU в турагентстве «Семь Чудес». Югорчане в первую очередь интересуются здесь экскурсионными программами на майские праздники.

«Среди отечественных направлений популярен Санкт-Петербург. Здесь в основном экскурсионный отдых. Направление бронируют на май и на лето тоже. Но начиная с майских праздников там уже великолепная погода», — рассказали журналисту URA.RU представители турагентства.

Планировать отдых в северной столице эксперты советуют заранее. В мае и в начале лета в городе наблюдается большое скопление туристов. Поэтому большинство доступных гостиниц в это время могут быть заняты.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО набирает популярность отдых в Узбекистане. В турагентстве Soloway тогда отмечали, чаще всего югорчане интересуются этим направлением из-за гастротуризма и интересной архитектуры.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали активно бронировать отдых в Санкт-Петербурге, рассказали URA.RU в турагентстве «Семь Чудес». Югорчане в первую очередь интересуются здесь экскурсионными программами на майские праздники. «Среди отечественных направлений популярен Санкт-Петербург. Здесь в основном экскурсионный отдых. Направление бронируют на май и на лето тоже. Но начиная с майских праздников там уже великолепная погода», — рассказали журналисту URA.RU представители турагентства. Планировать отдых в северной столице эксперты советуют заранее. В мае и в начале лета в городе наблюдается большое скопление туристов. Поэтому большинство доступных гостиниц в это время могут быть заняты. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО набирает популярность отдых в Узбекистане. В турагентстве Soloway тогда отмечали, чаще всего югорчане интересуются этим направлением из-за гастротуризма и интересной архитектуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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