Военкомат зовет тюменских медиков на СВО

В Тюменской области военкомат набирает фельдшеров для службы по контракту
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с полковником Павлом Кропотовым в Окружном доме офицеров. Екатеринбург , полевая аптечка, военный медик
Медикам, заключившим контракты, обещают платить от 204 до 226 тысяч рублей Фото:

Военный комиссариат Тюменской области открыл вакансии для нескольких десятков контрактников, которые отправятся служить на СВО. В общей массе требуются и 20 медиков — их зовут работать фельдшерами. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России».

«Военный комиссариат Тюменской области, вакансии для службы по контракту. Нужны 20 фельдшеров. Требования: медицинское образование», — говорится в объявлении на сайте по поиску работы.

Платить контрактникам обещают от 204 до 226 тысяч рублей. Аналогичный доход будут получать и те, кто поступит на службу по другим востребованным специальностям — водителей, саперов и стрелков. Всего военкомат ищет порядка 70 человек, которые готовы отправиться на СВО.

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Военный комиссариат Тюменской области открыл вакансии для нескольких десятков контрактников, которые отправятся служить на СВО. В общей массе требуются и 20 медиков — их зовут работать фельдшерами. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России». «Военный комиссариат Тюменской области, вакансии для службы по контракту. Нужны 20 фельдшеров. Требования: медицинское образование», — говорится в объявлении на сайте по поиску работы. Платить контрактникам обещают от 204 до 226 тысяч рублей. Аналогичный доход будут получать и те, кто поступит на службу по другим востребованным специальностям — водителей, саперов и стрелков. Всего военкомат ищет порядка 70 человек, которые готовы отправиться на СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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