Военкомат зовет тюменских медиков на СВО

В Тюменской области военкомат набирает фельдшеров для службы по контракту

25 апреля 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Медикам, заключившим контракты, обещают платить от 204 до 226 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Военный комиссариат Тюменской области открыл вакансии для нескольких десятков контрактников, которые отправятся служить на СВО. В общей массе требуются и 20 медиков — их зовут работать фельдшерами. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России». «Военный комиссариат Тюменской области, вакансии для службы по контракту. Нужны 20 фельдшеров. Требования: медицинское образование», — говорится в объявлении на сайте по поиску работы. Платить контрактникам обещают от 204 до 226 тысяч рублей. Аналогичный доход будут получать и те, кто поступит на службу по другим востребованным специальностям — водителей, саперов и стрелков. Всего военкомат ищет порядка 70 человек, которые готовы отправиться на СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный комиссариат Тюменской области открыл вакансии для нескольких десятков контрактников, которые отправятся служить на СВО. В общей массе требуются и 20 медиков — их зовут работать фельдшерами. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России». «Военный комиссариат Тюменской области, вакансии для службы по контракту. Нужны 20 фельдшеров. Требования: медицинское образование», — говорится в объявлении на сайте по поиску работы. Платить контрактникам обещают от 204 до 226 тысяч рублей. Аналогичный доход будут получать и те, кто поступит на службу по другим востребованным специальностям — водителей, саперов и стрелков. Всего военкомат ищет порядка 70 человек, которые готовы отправиться на СВО.