Военкомат зовет тюменских медиков на СВО

Военный комиссариат Тюменской области открыл вакансии для нескольких десятков контрактников, которые отправятся служить на СВО. В общей массе требуются и 20 медиков — их зовут работать фельдшерами. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России».
«Военный комиссариат Тюменской области, вакансии для службы по контракту. Нужны 20 фельдшеров. Требования: медицинское образование», — говорится в объявлении на сайте по поиску работы.
Платить контрактникам обещают от 204 до 226 тысяч рублей. Аналогичный доход будут получать и те, кто поступит на службу по другим востребованным специальностям — водителей, саперов и стрелков. Всего военкомат ищет порядка 70 человек, которые готовы отправиться на СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Военный комиссариат Тюменской области открыл вакансии для нескольких десятков контрактников, которые отправятся служить на СВО. В общей массе требуются и 20 медиков — их зовут работать фельдшерами. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России». «Военный комиссариат Тюменской области, вакансии для службы по контракту. Нужны 20 фельдшеров. Требования: медицинское образование», — говорится в объявлении на сайте по поиску работы. Платить контрактникам обещают от 204 до 226 тысяч рублей. Аналогичный доход будут получать и те, кто поступит на службу по другим востребованным специальностям — водителей, саперов и стрелков. Всего военкомат ищет порядка 70 человек, которые готовы отправиться на СВО.