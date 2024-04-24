Аналитики назвали самые популярные вакансии в компаниях ХМАО

Самыми популярными в ХМАО стали вакансии обслуживающего персонала

25 апреля 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Чаще всего искать сотрудников работодатели стали в сферах обслуживающего персонала и медицины Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели стали чаще всего искать сотрудников в сферах обслуживающего персонала и медицины. За месяц интерес к таким профессиям по региону вырос более чем на 10%. «К предыдущему месяцу в Ханты-Мансийском автономном округе число вакансий в сфере домашнего и обслуживающего персонала выросло на 13%. А в сфере медицины и фармацевтики интерес югорских работодателей повысился на 12%», — следует из открытой статистики сервиса HeadHunter. Повышение активности работодателей аналитики отмечают также в бьюти индустрии и фитнес-секторе. В этих направлениях количество предложений работы увеличилось на 6%. Также рост показателей прослеживается в туристической отрасли и в ресторанно-гостиничном бизнесе, где спрос на специалистов подскочил на 5%. Ранее URA.RU рассказывало о подработках в ХМАО с зарплатой более 100 тысяч рублей. Самыми прибыльными тогда оказались вакансии для водителей и курьеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели стали чаще всего искать сотрудников в сферах обслуживающего персонала и медицины. За месяц интерес к таким профессиям по региону вырос более чем на 10%. «К предыдущему месяцу в Ханты-Мансийском автономном округе число вакансий в сфере домашнего и обслуживающего персонала выросло на 13%. А в сфере медицины и фармацевтики интерес югорских работодателей повысился на 12%», — следует из открытой статистики сервиса HeadHunter. Повышение активности работодателей аналитики отмечают также в бьюти индустрии и фитнес-секторе. В этих направлениях количество предложений работы увеличилось на 6%. Также рост показателей прослеживается в туристической отрасли и в ресторанно-гостиничном бизнесе, где спрос на специалистов подскочил на 5%. Ранее URA.RU рассказывало о подработках в ХМАО с зарплатой более 100 тысяч рублей. Самыми прибыльными тогда оказались вакансии для водителей и курьеров.