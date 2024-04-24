24 апреля 2024

Аналитики назвали самые популярные вакансии в компаниях ХМАО

Самыми популярными в ХМАО стали вакансии обслуживающего персонала
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего искать сотрудников работодатели стали в сферах обслуживающего персонала и медицины Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели стали чаще всего искать сотрудников в сферах обслуживающего персонала и медицины. За месяц интерес к таким профессиям по региону вырос более чем на 10%.

«К предыдущему месяцу в Ханты-Мансийском автономном округе число вакансий в сфере домашнего и обслуживающего персонала выросло на 13%. А в сфере медицины и фармацевтики интерес югорских работодателей повысился на 12%», — следует из открытой статистики сервиса HeadHunter.

Повышение активности работодателей аналитики отмечают также в бьюти индустрии и фитнес-секторе. В этих направлениях количество предложений работы увеличилось на 6%. Также рост показателей прослеживается в туристической отрасли и в ресторанно-гостиничном бизнесе, где спрос на специалистов подскочил на 5%.

Ранее URA.RU рассказывало о подработках в ХМАО с зарплатой более 100 тысяч рублей. Самыми прибыльными тогда оказались вакансии для водителей и курьеров.

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В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели стали чаще всего искать сотрудников в сферах обслуживающего персонала и медицины. За месяц интерес к таким профессиям по региону вырос более чем на 10%. «К предыдущему месяцу в Ханты-Мансийском автономном округе число вакансий в сфере домашнего и обслуживающего персонала выросло на 13%. А в сфере медицины и фармацевтики интерес югорских работодателей повысился на 12%», — следует из открытой статистики сервиса HeadHunter. Повышение активности работодателей аналитики отмечают также в бьюти индустрии и фитнес-секторе. В этих направлениях количество предложений работы увеличилось на 6%. Также рост показателей прослеживается в туристической отрасли и в ресторанно-гостиничном бизнесе, где спрос на специалистов подскочил на 5%. Ранее URA.RU рассказывало о подработках в ХМАО с зарплатой более 100 тысяч рублей. Самыми прибыльными тогда оказались вакансии для водителей и курьеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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