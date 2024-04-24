Аналитики назвали самые популярные вакансии в компаниях ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели стали чаще всего искать сотрудников в сферах обслуживающего персонала и медицины. За месяц интерес к таким профессиям по региону вырос более чем на 10%.
«К предыдущему месяцу в Ханты-Мансийском автономном округе число вакансий в сфере домашнего и обслуживающего персонала выросло на 13%. А в сфере медицины и фармацевтики интерес югорских работодателей повысился на 12%», — следует из открытой статистики сервиса HeadHunter.
Повышение активности работодателей аналитики отмечают также в бьюти индустрии и фитнес-секторе. В этих направлениях количество предложений работы увеличилось на 6%. Также рост показателей прослеживается в туристической отрасли и в ресторанно-гостиничном бизнесе, где спрос на специалистов подскочил на 5%.
Ранее URA.RU рассказывало о подработках в ХМАО с зарплатой более 100 тысяч рублей. Самыми прибыльными тогда оказались вакансии для водителей и курьеров.
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