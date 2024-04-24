24 апреля 2024

В Тюменской области работает горячая линия для бизнеса, пострадавшего от паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в Больших Ярках. Казанский район , половодье, ишим, паводок, наводнение, потоп, река, разлив
Горячая линия для предпринимателей работает круглосуточно Фото:
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В Тюменской области начала работу горячая линия для предпринимателей, чей бизнес оказался в зоне затопления из-за паводка. Об этом сообщает губернатора региона Александр Моор в своем telegram-канале.

«В Тюменской области открыта горячая линия по поддержке предпринимателей, пострадавших в результате паводка. Поддержка предпринимателей Тюменской области, чье дело пострадало от воды, на личном контроле у губернатора Тюменской области Александра Моора. Глава региона поставил задачу заместителю Андрею Пантелееву проработать варианты поддержки бизнеса», — говорится в сообщении.

Обратиться за помощью можно по телефону 8-932-479-34-33 (работает круглосуточно) или в центре «Мой бизнес». Ранее URA.RU писало, что для оказания помощи предпринимателям будет создана специальная комиссия, которую направят в пострадавшие от паводка районы — Ишимский и Казанский.

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В Тюменской области начала работу горячая линия для предпринимателей, чей бизнес оказался в зоне затопления из-за паводка. Об этом сообщает губернатора региона Александр Моор в своем telegram-канале. «В Тюменской области открыта горячая линия по поддержке предпринимателей, пострадавших в результате паводка. Поддержка предпринимателей Тюменской области, чье дело пострадало от воды, на личном контроле у губернатора Тюменской области Александра Моора. Глава региона поставил задачу заместителю Андрею Пантелееву проработать варианты поддержки бизнеса», — говорится в сообщении. Обратиться за помощью можно по телефону 8-932-479-34-33 (работает круглосуточно) или в центре «Мой бизнес». Ранее URA.RU писало, что для оказания помощи предпринимателям будет создана специальная комиссия, которую направят в пострадавшие от паводка районы — Ишимский и Казанский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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