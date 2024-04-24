24 апреля 2024

В ХМАО осужденный напал с осколком стекла на сотрудника ФСИН

© Служба новостей «URA.RU»
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фсин. москва, фсин россии, фсин, суд
Сургутянин с осколком стекла напал на сотрудника ФСИН Фото:

В Сургуте осужденный разбил стекло и напал с осколком на сотрудника ФСИН за то, что тот потребовал от него построиться у стены и сложить руки за спину. За это югорчанину присудили еще год и десять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщается в базе данных городского суда.

«[Осужденный] повредил кулаком своей правой руки остекление в оконном проеме, расположенном в помещении, после чего взял в свою правую руку осколок стекла с заостренными краями. Далее [он] замахнулся на оперуполномоченного правой рукой, в которой находился указанный осколок, однако оперуполномоченный увернулся от удара», — сообщается в картотеке.

Суд квалифицировал действия мужчины по части 2 статье 321 УК РФ — угроза либо применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы. Почти два года югорчанин проведет в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО отделался штрафом за нападение на полицейского в пьяном виде. Судья назначил ему 10 000 рублей.

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В Сургуте осужденный разбил стекло и напал с осколком на сотрудника ФСИН за то, что тот потребовал от него построиться у стены и сложить руки за спину. За это югорчанину присудили еще год и десять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщается в базе данных городского суда. «[Осужденный] повредил кулаком своей правой руки остекление в оконном проеме, расположенном в помещении, после чего взял в свою правую руку осколок стекла с заостренными краями. Далее [он] замахнулся на оперуполномоченного правой рукой, в которой находился указанный осколок, однако оперуполномоченный увернулся от удара», — сообщается в картотеке. Суд квалифицировал действия мужчины по части 2 статье 321 УК РФ — угроза либо применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы. Почти два года югорчанин проведет в колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО отделался штрафом за нападение на полицейского в пьяном виде. Судья назначил ему 10 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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