В ХМАО осужденный напал с осколком стекла на сотрудника ФСИН

25 апреля 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Сургутянин с осколком стекла напал на сотрудника ФСИН Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Сургуте осужденный разбил стекло и напал с осколком на сотрудника ФСИН за то, что тот потребовал от него построиться у стены и сложить руки за спину. За это югорчанину присудили еще год и десять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщается в базе данных городского суда. «[Осужденный] повредил кулаком своей правой руки остекление в оконном проеме, расположенном в помещении, после чего взял в свою правую руку осколок стекла с заостренными краями. Далее [он] замахнулся на оперуполномоченного правой рукой, в которой находился указанный осколок, однако оперуполномоченный увернулся от удара», — сообщается в картотеке. Суд квалифицировал действия мужчины по части 2 статье 321 УК РФ — угроза либо применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы. Почти два года югорчанин проведет в колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО отделался штрафом за нападение на полицейского в пьяном виде. Судья назначил ему 10 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте осужденный разбил стекло и напал с осколком на сотрудника ФСИН за то, что тот потребовал от него построиться у стены и сложить руки за спину. За это югорчанину присудили еще год и десять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщается в базе данных городского суда. «[Осужденный] повредил кулаком своей правой руки остекление в оконном проеме, расположенном в помещении, после чего взял в свою правую руку осколок стекла с заостренными краями. Далее [он] замахнулся на оперуполномоченного правой рукой, в которой находился указанный осколок, однако оперуполномоченный увернулся от удара», — сообщается в картотеке. Суд квалифицировал действия мужчины по части 2 статье 321 УК РФ — угроза либо применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы. Почти два года югорчанин проведет в колонии строгого режима. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО отделался штрафом за нападение на полицейского в пьяном виде. Судья назначил ему 10 000 рублей.