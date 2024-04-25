Уральский полпред Якушев поздравил «Металлург», «Трактор» и «Автомобилист»

25 апреля 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев (на фото справа) и Алексей Текслер заявили о гордости уральскими командами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 25 апреля поздравил магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» (Челябинская область) с победой в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, а челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист» — с бронзовыми медалями. Поздравление Якушева опубликовано в telegram-канале полпредства. «Магнитогорский клуб в течение всего сезона показывал не только выдающуюся игру, но и уральский характер, силу воли, стремление к победе. Особенно мы увидели это в финальной серии, в которой магнитогорский клуб не оставил шансов сопернику. Поздравляю всех игроков, тренерский штаб во главе с Андреем Разиным. Он сумел вдохновить команду на победу и привезти главный трофей на челябинскую землю», — говорится в поздравлении. Отдельно полпред поблагодарил болельщиков, которые стали мощной опорой для хоккеистов. Он отметил как никогда широкое представительство уральских клубов на пьедестале. «Нынешний сезон мы запомним и тем, что на пьедестале сразу три уральских клуба. Поздравляю „Трактор“ и „Автомобилист“ с бронзовыми медалями. Урал гордится вами!» — добавил Владимир Якушев. Магнитогорский «Металлург» выиграл Кубок Гагарина 24 апреля, обыграв в четырех встречах ярославский «Локомотив». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил команду с победой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 25 апреля поздравил магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» (Челябинская область) с победой в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, а челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист» — с бронзовыми медалями. Поздравление Якушева опубликовано в telegram-канале полпредства. «Магнитогорский клуб в течение всего сезона показывал не только выдающуюся игру, но и уральский характер, силу воли, стремление к победе. Особенно мы увидели это в финальной серии, в которой магнитогорский клуб не оставил шансов сопернику. Поздравляю всех игроков, тренерский штаб во главе с Андреем Разиным. Он сумел вдохновить команду на победу и привезти главный трофей на челябинскую землю», — говорится в поздравлении. Отдельно полпред поблагодарил болельщиков, которые стали мощной опорой для хоккеистов. Он отметил как никогда широкое представительство уральских клубов на пьедестале. «Нынешний сезон мы запомним и тем, что на пьедестале сразу три уральских клуба. Поздравляю „Трактор“ и „Автомобилист“ с бронзовыми медалями. Урал гордится вами!» — добавил Владимир Якушев. Магнитогорский «Металлург» выиграл Кубок Гагарина 24 апреля, обыграв в четырех встречах ярославский «Локомотив». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил команду с победой.