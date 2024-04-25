Уральский полпред Якушев поздравил «Металлург», «Трактор» и «Автомобилист»

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Всероссийский детский экологический форум. Челябинск , якушев владимир, текслер алексей
Владимир Якушев (на фото справа) и Алексей Текслер заявили о гордости уральскими командами Фото:

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 25 апреля поздравил магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» (Челябинская область) с победой в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, а челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист» — с бронзовыми медалями. Поздравление Якушева опубликовано в telegram-канале полпредства.

«Магнитогорский клуб в течение всего сезона показывал не только выдающуюся игру, но и уральский характер, силу воли, стремление к победе. Особенно мы увидели это в финальной серии, в которой магнитогорский клуб не оставил шансов сопернику. Поздравляю всех игроков, тренерский штаб во главе с Андреем Разиным. Он сумел вдохновить команду на победу и привезти главный трофей на челябинскую землю», — говорится в поздравлении.

Отдельно полпред поблагодарил болельщиков, которые стали мощной опорой для хоккеистов. Он отметил как никогда широкое представительство уральских клубов на пьедестале.

«Нынешний сезон мы запомним и тем, что на пьедестале сразу три уральских клуба. Поздравляю „Трактор“ и „Автомобилист“ с бронзовыми медалями. Урал гордится вами!» — добавил Владимир Якушев.

Магнитогорский «Металлург» выиграл Кубок Гагарина 24 апреля, обыграв в четырех встречах ярославский «Локомотив». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил команду с победой.

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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 25 апреля поздравил магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» (Челябинская область) с победой в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, а челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист» — с бронзовыми медалями. Поздравление Якушева опубликовано в telegram-канале полпредства. «Магнитогорский клуб в течение всего сезона показывал не только выдающуюся игру, но и уральский характер, силу воли, стремление к победе. Особенно мы увидели это в финальной серии, в которой магнитогорский клуб не оставил шансов сопернику. Поздравляю всех игроков, тренерский штаб во главе с Андреем Разиным. Он сумел вдохновить команду на победу и привезти главный трофей на челябинскую землю», — говорится в поздравлении. Отдельно полпред поблагодарил болельщиков, которые стали мощной опорой для хоккеистов. Он отметил как никогда широкое представительство уральских клубов на пьедестале. «Нынешний сезон мы запомним и тем, что на пьедестале сразу три уральских клуба. Поздравляю „Трактор“ и „Автомобилист“ с бронзовыми медалями. Урал гордится вами!» — добавил Владимир Якушев. Магнитогорский «Металлург» выиграл Кубок Гагарина 24 апреля, обыграв в четырех встречах ярославский «Локомотив». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил команду с победой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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