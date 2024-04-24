24 апреля 2024

В Первоуральске задержали бывшего вице-мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Артур Гузаиров был задержан в собственной квартире Фото:

Силовики задержали бывшего вице-мэра Первоуральска (Свердловская область) и начальника местного «Водоканала» Артура Гузаирова. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Гузаирова задержали сегодня [25 апреля] утром в собственной квартире. Предположительно, ему вменяют превышение должностных полномочий (п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — поделился собеседник агентства. Гузаирова он также назвал «одним из бенефициаров похоронного бизнеса». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу ОМВД Первоуральска. В ведомстве воздержались от комментариев.

Гузаиров был уволен из «Водоканала» 6 февраля. Это произошло на фоне катастрофических проблем с водоснабжением, решить которые пока не может ни мэр Игорь Кабец, ни поддерживающий его Алексей Дронов, депутат заксобрания, гендиректор «Киберстали» (принадлежит миллиардеру Андрею Комарову).

Сменщик Гузаирова в «Водоканале» — Сергей Матафонов — проработал лишь неделю. В феврале его задержали прямо на совещании. Матафонову вменяют получение взятки.

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Силовики задержали бывшего вице-мэра Первоуральска (Свердловская область) и начальника местного «Водоканала» Артура Гузаирова. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Гузаирова задержали сегодня [25 апреля] утром в собственной квартире. Предположительно, ему вменяют превышение должностных полномочий (п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — поделился собеседник агентства. Гузаирова он также назвал «одним из бенефициаров похоронного бизнеса». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу ОМВД Первоуральска. В ведомстве воздержались от комментариев. Гузаиров был уволен из «Водоканала» 6 февраля. Это произошло на фоне катастрофических проблем с водоснабжением, решить которые пока не может ни мэр Игорь Кабец, ни поддерживающий его Алексей Дронов, депутат заксобрания, гендиректор «Киберстали» (принадлежит миллиардеру Андрею Комарову). Сменщик Гузаирова в «Водоканале» — Сергей Матафонов — проработал лишь неделю. В феврале его задержали прямо на совещании. Матафонову вменяют получение взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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