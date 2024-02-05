Мэр Первоуральска решился на отставку после коммунальных скандалов

Мэр Первоуральска снял с должности директора «Водоконала» Гузаирова

06 февраля 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Игорь Кабец уволил директора первоуральского «Водоканала» Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Первоуральска (Свердловская область) Игорь Кабец снял с должности директора местного «Водоканала» Артура Гузаирова из-за неудовлетворительной работы, сообщили URA.RU в пресс-службе горадминистрации. Жители Первоуральска с 2023 года жаловались на проблемы с водой. «Игорь Кабец принял решение о досрочном расторжении трудового договора с Артуром Гузаировым. Директор „Водоканала“ должен осознавать всю степень ответственности за обеспечение горожан жизненно важным ресурсом — водой, включая безаварийное функционирование систем водообеспечения, своевременную реконструкцию и ремонт водопроводов и канализации», — пояснили в пресс-службе мэрии Первоуральска. Гузаиров был директором «Водоканала» с 2021 года. По данным мэрии, Гузаиров не справился с обязанностями, вследствие чего произошло несколько крупных аварий на системе водоснабжения и водоотведения Первоуральска. Врио директора «Водоканала» стал Сергей Матафонов. До этого он был замом Гузаирова. «Мэр поручил в кратчайшие сроки решить проблему с затоплением канализаций в жилых домах», — добавили в пресс-службе мэрии. Жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой — либо ее нет, либо из-под кранов льется грязная вода. В последний раз проблемы в городе были в начале декабря 2023 года. Тогда из-за аварии на Нижнесергинском водопроводе горожане просидели без воды пять дней. Из-за водного коллапса силовики возбудили уголовное дело по статье о халатности. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии, комментируя ситуацию, заявлял о том, что городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры. «Ее нужно разработать, представить в правительстве региона, и на нее будет закладываться финансирование», — отмечал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Первоуральска (Свердловская область) Игорь Кабец снял с должности директора местного «Водоканала» Артура Гузаирова из-за неудовлетворительной работы, сообщили URA.RU в пресс-службе горадминистрации. Жители Первоуральска с 2023 года жаловались на проблемы с водой. «Игорь Кабец принял решение о досрочном расторжении трудового договора с Артуром Гузаировым. Директор „Водоканала“ должен осознавать всю степень ответственности за обеспечение горожан жизненно важным ресурсом — водой, включая безаварийное функционирование систем водообеспечения, своевременную реконструкцию и ремонт водопроводов и канализации», — пояснили в пресс-службе мэрии Первоуральска. Гузаиров был директором «Водоканала» с 2021 года. По данным мэрии, Гузаиров не справился с обязанностями, вследствие чего произошло несколько крупных аварий на системе водоснабжения и водоотведения Первоуральска. Врио директора «Водоканала» стал Сергей Матафонов. До этого он был замом Гузаирова. «Мэр поручил в кратчайшие сроки решить проблему с затоплением канализаций в жилых домах», — добавили в пресс-службе мэрии. Жители Первоуральска регулярно жаловались на проблемы с водой — либо ее нет, либо из-под кранов льется грязная вода. В последний раз проблемы в городе были в начале декабря 2023 года. Тогда из-за аварии на Нижнесергинском водопроводе горожане просидели без воды пять дней. Из-за водного коллапса силовики возбудили уголовное дело по статье о халатности. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии, комментируя ситуацию, заявлял о том, что городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры. «Ее нужно разработать, представить в правительстве региона, и на нее будет закладываться финансирование», — отмечал он.